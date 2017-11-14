В Воронежской области назвали самое красивое село года

Источник: AP 2017

Конкурс «Самое красивое село» проводится второй год, «Лучшее муниципальное образование» — уже седьмой год подряд.

В этом году на конкурс «Самое красивое село Воронежской области» подали заявки представители всех районов области, а также — Борисоглебский городской округ. В конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» приняли участие 232 городских и сельских поселения области.

В рамках конкурса проходили выездные проверки представленных материалов, проводились собеседования с главами и муниципальными служащими. При определении победителя в номинации «Самое красивое село» учитывались результаты интернет-голосования, в котором могли принять участие все желающие.

В итоге в конкурсе «Лучшее муниципальное образование области» победителями в различных номинациях стали 31 поселение из 18 муниципальных районов.

Самым красивым селом Воронежской области в 2017 году признано село Алфёровка Новохопёрского муниципального района.

Все победители будут награждены грантами из областного бюджета.