Вундеркинд Абзал Мырзаш хочет окончить вуз в 15 лет
Вот уже несколько месяцев алматинский мальчик Абзал Мырзаш учится в
Вот уже несколько месяцев алматинский мальчик Абзал Мырзаш учится в
Мальчик, который наверняка не привлечет внимание в толпе, идет на лекции в университет, хотя его сверстники учатся в
К 12 годам Абзал освоил всю школьную программу, мечтает о магистратуре за рубежом и о научной карьере. Впрочем, не исключает возможности
«Конечно, иногда подшучивают надо мной. Но, учитывая, что я тоже студент, обращаются со мной как положено, уважительно», — рассказывает Абзал о взаимоотношениях с одногруппниками.
Юный студент — гордость университета. Вполне возможно,