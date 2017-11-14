Вундеркинд Абзал Мырзаш хочет окончить вуз в 15 лет

Источник: Sputniknews.kz

Мальчик, который наверняка не привлечет внимание в толпе, идет на лекции в университет, хотя его сверстники учатся в шестых-седьмых классах, бегают на переменах и даже не думают о выпускном.

К 12 годам Абзал освоил всю школьную программу, мечтает о магистратуре за рубежом и о научной карьере. Впрочем, не исключает возможности когда-нибудь заняться бизнесом.

«Конечно, иногда подшучивают надо мной. Но, учитывая, что я тоже студент, обращаются со мной как положено, уважительно», — рассказывает Абзал о взаимоотношениях с одногруппниками.