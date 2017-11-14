До 1 декабря в Казани закрывается ул. Мичурина

До 1 декабря в Казани закрывается ул. Мичурина

(Город Казань KZN.RU, 14 ноября). С 15 ноября до 1 декабря в Казани частично закрывается ул. Мичурина. Движение будет ограничено около дома № 1б.