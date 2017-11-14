В Казани открылся после капремонта филиал детской поликлиники № 10

После капремонта в здании появилась колясочная. Перед входом в поликлинику обустроили подъездную территорию, на которой могут припарковаться около 10 автомобилистов.

Кроме того, в поликлинике расширили гардероб и увеличили зону ресепшн. Теперь посетителей за стойкой встречают регистраторы, которые направляют родителей в нужные кабинеты и помогают им записаться на прием. Сделать это можно через терминалы электронной очереди, расположенные здесь же.

В поликлинике также обустроили комнату матери и ребенка, где можно подогреть молоко и смеси.