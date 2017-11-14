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16:39 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани открылся после капремонта филиал детской поликлиники № 10

Филиал детской городской поликлиники № 10, расположенной на ул. Сыртлановой, 21, открылся после ноябрьских праздников, сообщает пресс-служба исполкома.

После капремонта в здании появилась колясочная. Перед входом в поликлинику обустроили подъездную территорию, на которой могут припарковаться около 10 автомобилистов.

Кроме того, в поликлинике расширили гардероб и увеличили зону ресепшн. Теперь посетителей за стойкой встречают регистраторы, которые направляют родителей в нужные кабинеты и помогают им записаться на прием. Сделать это можно через терминалы электронной очереди, расположенные здесь же.

В поликлинике также обустроили комнату матери и ребенка, где можно подогреть молоко и смеси.

Отметим, что в ходе капремонта было решено оптимизировать работу всего медучреждения. Так как поликлиника № 10 расположена в трех зданиях (на пр. Победы, Фучика и Сыртлановой), узких специалистов и всю диагностику решили собрать в поликлинике на ул. Фучика, 4. В медучреждении на ул. Сыртлановой разместили педиатрическую службу: теперь в восьми кабинетах обслуживается 16 педиатрических участков. Еще 17 педиатрических участков принимают на проспекте Победы, в основной поликлинике. Помимо этого, в поликлинике на Сыртлановой создан кабинет неотложной помощи, сохранились прививочные и процедурные кабинеты.

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