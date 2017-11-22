9 мест в Москве, куда не пускают с детьми

Периодически в Москве происходят инциденты, когда посетителей с маленькими детьми просят покинуть заведение, потому что они доставляют неудобства другим гостям. Когда в столичных ресторанах и кафе были залы для курящих, от детей «прятались» там.

Сейчас в Москве довольно сложно найти места, где есть ограничения для детей, за исключением ночных заведений. С малышами пускают, в том числе, в Сандуновские бани, ресторан «Метрополь» и пр.

Обозреватель РИАМО нашел места, где можно избежать неприятных инцидентов, если вы хотите провести время исключительно в компании взрослых.

Ресторан «Седьмое небо»

Попасть с маленьким ребенком в легендарный ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне, который открылся после ремонта больше года назад, не получится. Согласно правилам безопасности, детям младше 7 лет нельзя подниматься на смотровую площадку телебашни на высоте 337 метров, ни, соответственно, в ресторан из-за сложностей в случае возможной эвакуации. Поэтому гостям ресторана представляется возможность наслаждаться видами Москвы и романтическим ужином в тишине. Перед посещением ресторана нужно забронировать столик и взять документы для прохода на территорию.

Где: Москва, ул. Академика Королева, д. 15, к. 2.

Цена: средний чек — 3000 рублей.

«Бункер Сталина»

Источник: РИАМО

Бывший засекреченный бункер на Таганке, так называемый «бункер Сталина», сейчас работает как музейно-развлекательный комплекс «Бункер-42». На глубине 60 метров проводят тематические экскурсии по тоннелям и секретным комнатам, играют в лазертаг и смотрят фильмы о «холодной войне». В подземелье есть даже ресторан, где можно отметить день рождения или другое торжество и просто поужинать вдали от городской суеты. С советских времен правила посещения бункера, конечно, стали мягче, однако маленьких детей туда по-прежнему не пускают. Все программы посещения ориентированы на гостей в возрасте старше 8 лет, и только по предварительной записи.

Где: Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11.

Цена: экскурсии от 700 рублей.

Большой театр

Источник: РИАМО

Ограничения для посещений с детьми есть и в Государственном Академическом Большом театре. Как отмечается в разделе «Театральный этикет» на официальном сайте Большого театра, «как бы ни были вы расположены к своему ребенку, если ему не исполнилось 5 лет, придется оставить его дома». По правилам театра, дети в возрасте от 5 лет могут посещать только утренние спектакли Большого театра по отдельным билетам, а вечерние спектакли могут посещать только дети с 10 лет.

Где: Москва, 5-й Котельнический пер., д. 1.

Цена: билеты от 500 рублей.

Ресторан «В темноте»

Источник: Greyson Joralemon / CC0

Ресторан «В темноте», гости которого ужинают в кромешной тьме и обслуживаются незрячими людьми, признан одним из самых необычных заведений в Москве. Создатели проекта называют ресторан своего рода аттракционом для людей, которые хотят испытать новые ощущения. Оставив все гаджеты за порогом, посетители могут сосредоточиться на общении друг с другом, обещают на сайте заведения. Запрета на пребывание маленьких детей в ресторане нет, однако при бронировании столика администратор мягко намекнет, что детям «в темноте» не место. На самом деле, родители вряд ли рискнут прийти сюда с детьми из-за специфических условий, а совсем маленькие дети могут просто испугаться.

Где: Москва, 5-й Котельнический пер., д. 2.

Цена: средний чек — 2400 рублей.

Кинотеатр «Мир искусства»

Источник: Jake Hills / CC0

В репертуаре столичных кинотеатров, как правило, всегда есть сеансы для детей, при этом современные родители часто берут детей на фильмы не по возрасту, чтобы самим посмотреть то или иное кино. В кинотеатре «Мир искусства» маленьких детей точно не будет, потому что в репертуаре — классика мирового кино, современное авторское кино, фильмы по искусству и документальное кино. Детские сеансы в «Мире искусства» все же есть — по утрам в воскресенье, но все остальное время отдано исключительно взрослым. В кинотеатре есть услуга «Фильм на заказ»: арендовав зал и выбрав любимую кинокартину, можно быть уверенным, что случайных гостей в зале не будет.

Где: Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 3.

Цена: билеты от 200 рублей.

Музей эротики «Точка G»

В самый взрослый музей Москвы, естественно, пускают посетителей старше 18 лет. В эротическом музее «Точка G» собраны «самые яркие и неожиданные» экспонаты эротического искусства со всего света. Русская «изюминка» в музее тоже есть, обещают авторы проекта. К небольшому музею прилегает более внушительный по размерам секс-шоп и кафе, в интерьере которого также использованы эротические изображения.

Где: Москва, ул. Новый Арбат 15/1.

Цена: входной билет — 500 рублей.

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Бассейн с шариками

Еще одно развлечение — «самый большой в мире», как заявляют организаторы, сухой бассейн, заполненный шариками, в котором, как ни странно, нельзя «купаться» детям — в целях безопасности. В бассейне можно сделать яркие фото для Instagram, здесь есть качели, гамаки, тарзанки и паутина для прыжков, а также надувные палки-стучалки.

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д. 15/1.

Цена: 400 рублей.

Lounge&Bar

В Москве достаточно много «закрытых» заведений, где установлены свои правила посещения. Так, в одном из элитных жилых комплексов столицы открыли Penthouse Lounge&Bar с кальянами, баром и видом на город с 29-го этажа. Зайти «с улицы» туда не получится — обязательно предварительное бронирование и сопровождение гостей по территории ЖК. Несовершеннолетних в пентхаус не пускают, а за всеми гостями строго следят и, если что, заносят в «черный список».

Где: Москва, Ленинский пр-т, д. 128, к. 1.

Цена: средний чек — 3000 рублей.

Сеть винотек Brix

Источник: Willian West / CC0

Едва ли семейные пары с маленькими детьми будут «заседать» в винных барах, в которых принято только пить вино и закусывать, например, куриным паштетом с желе из мадеры. Стульчиков для малышей, разукрашек, детского меню в винных барах точно нет — только вино, закуски и горячие блюда. Подобные заведения идеально подходят для свиданий и других особых случаев.

Где: 5-й Котельнический пер., 5-й Котельнический пер., 73; ул. Покровка, 4/1.