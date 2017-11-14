Нижегородцы могут поклониться Дарам волхвов

Во время рождества Иисуса Христа мудрые волхвы принесли младенцу символические дары: золото, ладан и смирну. Золото — как царю, ладан — как богу, смирну — как смертному человеку. По сей день эти дары хранятся на святой горе Афон в Греции, в монастыре Святого Павла. А вот в Нижний Новгород прибыла их точная копия, сделанная по заказу и освященная в Греции. Поклониться святыне нижегородцы смогут до 20 ноября.