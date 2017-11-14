Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы возмущены "предательской" поездкой Ротару в РФ
Почему грипп непобедим
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Слепаков публично оскорбил Ольгу Бузову
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
10Последствия тайфуна Дамри
18:27 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородцы могут поклониться Дарам волхвов

В Нижний Новгород прибыла точная копия Даров волхвов. Сейчас святыня находится в храме в честь иконы божьей матери Скоропослушницы в Московском районе на улице Люкина.

Во время рождества Иисуса Христа мудрые волхвы принесли младенцу символические дары: золото, ладан и смирну. Золото — как царю, ладан — как богу, смирну — как смертному человеку. По сей день эти дары хранятся на святой горе Афон в Греции, в монастыре Святого Павла. А вот в Нижний Новгород прибыла их точная копия, сделанная по заказу и освященная в Греции. Поклониться святыне нижегородцы смогут до 20 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Опубликованы записи переговоров Сечина и Улюкаева
Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь