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18:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ольховатском селе активисты обустроили памятник Герою Советского Союза

На работы потратили грант 170 тыс рублей.

Активисты ТОС «Постоялый двор» обустроили памятник дважды Герою Советского Союза Сергею Денисову в хуторе Постоялый Ольховатского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель ТОСа Антонина Бурец во вторник, 14 ноября.

Памятник покрасили, сделали дорожку из тротуарной плитки. Рядом с мемориалом разбили клумбы и посадили цветы.

— Рады, что памятник обустроили. Ведь он — визитная карточка хутора, расположен рядом с трассой, поэтому важно, в каком виде он находится. Проезжающие люди видят, что жители хутора помнят о своих земляках, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Валентина Крапивина.

На работы общественники потратили грант в размере 170 тыс. рублей. ТОС «Постоялый двор» создали в 2016 году. В него входит 20 человек.

Справка РИА «Воронеж»

Сергей Денисов родился в хуторе Постоялый. Советский летчик-истребитель, участник Гражданской войны в Испании, боев на Халхин-Голе, Советско-финской войны, Великой Отечественной войны. С ноября 1936 по апрель 1937 года добровольцем участвовал в Гражданской войне в Испании, где был командиром авиационного отряда. Воевал на истребителе И-16. В Испании совершил более 200 боевых вылетов. Денисову присвоено звание Героя Советского Союза 4 июля 1937 года. С 10 января 1940 года Сергей Денисов — командующий ВВС 7-й армии. 21 марта 1940 года за умелое руководство боевыми действиями при прорыве линии Маннергейма он награжден второй медалью «Золотая Звезда». Денисов стал пятым и последним из довоенных дважды Героев Советского Союза.

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