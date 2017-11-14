В ольховатском селе активисты обустроили памятник Герою Советского Союза
На работы потратили грант 170 тыс рублей.
На работы потратили грант 170 тыс рублей.
Активисты ТОС «Постоялый двор» обустроили памятник дважды Герою Советского Союза Сергею Денисову в хуторе Постоялый Ольховатского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель ТОСа Антонина Бурец во вторник, 14 ноября.
Памятник покрасили, сделали дорожку из тротуарной плитки. Рядом с мемориалом разбили клумбы и посадили цветы.
— Рады, что памятник обустроили. Ведь он — визитная карточка хутора, расположен рядом с трассой, поэтому важно, в каком виде он находится. Проезжающие люди видят, что жители хутора помнят о своих земляках, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Валентина Крапивина.
На работы общественники потратили грант в размере 170 тыс. рублей. ТОС «Постоялый двор» создали в 2016 году. В него входит 20 человек.
Справка РИА «Воронеж»
Сергей Денисов родился в хуторе Постоялый. Советский