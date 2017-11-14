В ольховатском селе активисты обустроили памятник Герою Советского Союза

Активисты ТОС «Постоялый двор» обустроили памятник дважды Герою Советского Союза Сергею Денисову в хуторе Постоялый Ольховатского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель ТОСа Антонина Бурец во вторник, 14 ноября.

Памятник покрасили, сделали дорожку из тротуарной плитки. Рядом с мемориалом разбили клумбы и посадили цветы.

— Рады, что памятник обустроили. Ведь он — визитная карточка хутора, расположен рядом с трассой, поэтому важно, в каком виде он находится. Проезжающие люди видят, что жители хутора помнят о своих земляках, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Валентина Крапивина.

На работы общественники потратили грант в размере 170 тыс. рублей. ТОС «Постоялый двор» создали в 2016 году. В него входит 20 человек.

Справка РИА «Воронеж»