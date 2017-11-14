Ученые порекомендовали внести 39 животных в Красную книгу Воронежской области

Ученые порекомендовали внести 39 новых видов животных и 34 новых вида растений, лишайников и грибов в Красную книгу Воронежской области, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона в понедельник, 13 ноября. Кроме того, в связи с увеличением численности видов из издания рекомендуется исключить 26 животных и 56 растений.

Научно-исследовательскую работу для актуализации и обновления данных провели 37 воронежских ученых по заказу ведомства. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регдепартамента природных ресурсов и экологии, Красную книгу Воронежской области обновляют раз в десять лет.

Чтобы уточнить данные о местах распространения, а также о численности редких растений и животных, ученые провели 18 полевых выездов в Воронежской области с августа по октябрь 2017 года. Экспедиции позволили получить новые сведения об особенностях видов, уже занесенных в региональную Красную книгу. Статус охраны изменили у 44 видов сосудистых растений, семи видов мохообразных, 17 видов лишайников, 32 видов позвоночных животных и 52 видов беспозвоночных животных.