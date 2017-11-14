Ученые порекомендовали внести 39 животных в Красную книгу Воронежской области
Издание актуализируют по результатам 18 экспедиций.
Издание актуализируют по результатам 18 экспедиций.
Ученые порекомендовали внести 39 новых видов животных и 34 новых вида растений, лишайников и грибов в Красную книгу Воронежской области, сообщила
Чтобы уточнить данные о местах распространения, а также о численности редких растений и животных, ученые провели 18 полевых выездов в Воронежской области с августа по октябрь 2017 года. Экспедиции позволили получить новые сведения об особенностях видов, уже занесенных в региональную Красную книгу. Статус охраны изменили у 44 видов сосудистых растений, семи видов мохообразных, 17 видов лишайников, 32 видов позвоночных животных и 52 видов беспозвоночных животных.
На ноябрь 2017 года в Красную книгу Воронежской области занесены 382 вида животных и 373 вида растений, грибов и лишайников, которые находятся под угрозой и нуждаются в специальных мерах охраны.