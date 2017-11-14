Долуда: Рисков для организации матчей ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи нет

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день стадион “Фишт” практически полностью готов к чемпионату мира, единственное, остались небольшие моменты, те, которые были указаны нам международной федерацией по футболу и оргкомитетом. Но это совершенно небольшие замечания, и в рабочем режиме мы их устраним», — сказал Долуда.

Он уточнил, что замечания связаны с количеством мест для журналистов: должно быть организовано 270 мест на трибуне сверху, что на 120 больше, чем сейчас. «То есть мы должны расширить… оборудование установить. С медиатрибуной то же самое. На Кубке конфедераций у нас было четыре игры, а сейчас шесть игр, количество журналистов будет значительно больше. Поэтому медиатрибуну мы тоже будем расширять», — пояснил замгубернатора.

Он заверил, что «никаких рисков для организации проведения игр чемпионата мира по футболу на стадионе “Фишт” абсолютно нет».

Во вторник в Краснодар в рамках тура прибыл кубок чемпионата мира, он будет выставлен в специальном шатре на площади перед стадионом ФК «Краснодар» до 19 ноября включительно. Все желающие смогут увидеть кубок и сфотографироваться с ним. Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям.