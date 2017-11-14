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17:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 ноября казанцы смогут сдать отработанные батарейки и получить подарки

(Город Казань KZN.RU, 14 ноября). 15 ноября, в Международный день вторичной переработки, в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан пройдет День открытых дверей, который направлен на привлечение внимания населения к вопросам обращения с отходами.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этот день каждый желающий сможет сдать в пункт приема отработанные батарейки, а взамен получить приятный подарок.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Павлюхина, 75.

Сбор отработанных химических источников тока (батареек) организован еще в 30 точках города. Специализированные урны размещены:

в Государственном Совете Республики Татарстан (пл. Свободы, 1),
в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26),
в Министерстве лесного хозяйства РТ (пр. Ямашева, 37а),
в Министерстве образования и науки РТ (ул. Кремлевская, 9),
в Министерстве промышленности и торговли РТ (ул. Островского, 4),
в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (ул. Кремлевская, 13),
в Министерстве экономики РТ (ул. Московская, 55),
в Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по РТ (ул. Вишневского, 26а),
в Комитете жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани (ул. Кремлевская, 11),
в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ (ул. Кремлевская, 18),
в Казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),
в торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93),
в торгово-развлекательном комплексе «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56),
в гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон» (ул. Ершова, 1а),
в торговом центре «Горки Парк» (ул. Р. Зорге, 11б),
в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 158а),
в торгово-развлекательном центре «Франт» (ул. Фучика, 90),
в торговом центре «Проспект» (пр. Победы, 50а),
в торгово-развлекательном центре «Южный» (пр. Победы, 91),
в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 32),
в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4),
в магазинах для дома и дачи «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),
в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а,
в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 22а, ул. Павлюхина, 57).

Также на постоянной основе работают пункты приема вторсырья «Чистая среда» по адресам:
ул. Фучика, 62,
ул. Мавлютова, 9а,
ул. Рихарда Зорге, 75,
ул. Вересаева, около рынка «Уныш»,
ул. Ломжинская, 24а,
пересечение улиц Чуйкова и Мусина.

Временно по техническим причинам не работают пункты приема вторсырья по адресам: ул. Липатова, 6б и ул. Энергетиков, 7 (Московский рынок). Также открылись новые пункты по адресам: ул. Голубятникова (около рынка «Анже») и на пересечении ул. Максимова и Дементьева. Пункты работают по будням с 8.00 до 15.00, в субботу — с 8.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

В пунктах «Чистая среда» за деньги принимают картон, макулатуру, ПЭТ бутылки, ПНД канистры, ПНД (бытовая химия), поликарбонат, пленку неокрашенную, ящики полипропиленовые, алюминий пищевой и банки, трубы полиэтиленовые черные и белые. Телефон для справок — 8−800−700−58−89 (звонок бесплатный).

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