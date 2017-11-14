15 ноября казанцы смогут сдать отработанные батарейки и получить подарки

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этот день каждый желающий сможет сдать в пункт приема отработанные батарейки, а взамен получить приятный подарок.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Павлюхина, 75.

Сбор отработанных химических источников тока (батареек) организован еще в 30 точках города. Специализированные урны размещены:

в Государственном Совете Республики Татарстан (пл. Свободы, 1),

в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26),

в Министерстве лесного хозяйства РТ (пр. Ямашева, 37а),

в Министерстве образования и науки РТ (ул. Кремлевская, 9),

в Министерстве промышленности и торговли РТ (ул. Островского, 4),

в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (ул. Кремлевская, 13),

в Министерстве экономики РТ (ул. Московская, 55),

в Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по РТ (ул. Вишневского, 26а),

в Комитете жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани (ул. Кремлевская, 11),

в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ (ул. Кремлевская, 18),

в Казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),

в торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93),

в торгово-развлекательном комплексе «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56),

в гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон» (ул. Ершова, 1а),

в торговом центре «Горки Парк» (ул. Р. Зорге, 11б),

в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 158а),

в торгово-развлекательном центре «Франт» (ул. Фучика, 90),

в торговом центре «Проспект» (пр. Победы, 50а),

в торгово-развлекательном центре «Южный» (пр. Победы, 91),

в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 32),

в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4),

в магазинах для дома и дачи «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),

в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а,

в торговом центре «Порт» (Оренбургский тр., 22а, ул. Павлюхина, 57).

Также на постоянной основе работают пункты приема вторсырья «Чистая среда» по адресам:

ул. Фучика, 62,

ул. Мавлютова, 9а,

ул. Рихарда Зорге, 75,

ул. Вересаева, около рынка «Уныш»,

ул. Ломжинская, 24а,

пересечение улиц Чуйкова и Мусина.

Временно по техническим причинам не работают пункты приема вторсырья по адресам: ул. Липатова, 6б и ул. Энергетиков, 7 (Московский рынок). Также открылись новые пункты по адресам: ул. Голубятникова (около рынка «Анже») и на пересечении ул. Максимова и Дементьева. Пункты работают по будням с 8.00 до 15.00, в субботу — с 8.00 до 14.00, воскресенье — выходной.