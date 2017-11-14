Актриса из Молдовы стала звездой зарубежных сериалов
Юная актриса Ана Дауд успела сняться в десятках фильмов и сериалах. Актерские навыки она получила в молдавской Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
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Юная актриса Ана Дауд успела сняться в десятках фильмов и сериалах. Актерские навыки она получила в молдавской Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
На протяжении последних двух лет она живет и работает в одном из самых известных городов мира Париже. Там она снялась в десятках фильмов и сериалов, включая и один из самых известных французских сериалов «Engrenages», который транслируется более чем в 70 странах мира, пишет rtr.md.
Кроме того, девушка училась у лучших мастеров московского Театрального училища имени Бориса Щукина.