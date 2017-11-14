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17:52 (мск), источник: Actualitati.md

Актриса из Молдовы стала звездой зарубежных сериалов

Юная актриса Ана Дауд успела сняться в десятках фильмов и сериалах. Актерские навыки она получила в молдавской Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Источник: Actualitati.md

На протяжении последних двух лет она живет и работает в одном из самых известных городов мира Париже. Там она снялась в десятках фильмов и сериалов, включая и один из самых известных французских сериалов «Engrenages», который транслируется более чем в 70 странах мира, пишет rtr.md.

Кроме того, девушка училась у лучших мастеров московского Театрального училища имени Бориса Щукина.

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