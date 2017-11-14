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18:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Балиева: школьники к концу учебы приобретают «профессиональные» болезни

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Депутат мажилиса, уполномоченный по правам ребенка, детский омбудсмен Загипа Балиева вновь обратила внимание на проблему со здоровьем детей в учреждениях образования.

Источник: Sputniknews.kz

«Момент, на который хотелось бы обратить внимание, — это СанПиНы, на которые министерство образования и науки с министерством здравоохранения не хотят обращать внимания. Что мы имеем к концу 11-го класса? Здоровый ребенок приходит в школу, к 11-му классу 72% детей имеют слабое зрение, 34% — сколиоз, более 50% — проблемы с желудком. Здоровый ребенок к концу учебы приобретает “профессиональные” заболевания, а СанПиНы пересматривать не хотим», — сказала Балиева на заседании координационного совета по взаимодействию с НПО при министерстве по делам религий и гражданского общества.

Другой проблемный момент, на который она обратила внимание, — реформы в образовании. В частности, детского омбудсмена интересовал вопрос преподавания школьникам отдельных предметов на английском языке.

«Сейчас идет обсуждение преподавания таких предметов, как химия, физика и биология. Когда на родном языке ребенок не понимает и осваивает предмет на 12%, как он будет осваивать этот предмет, извините, на английском языке? Может быть, все-таки с детьми пообщаться и узнать какой предмет нужно на английском преподавать, чтобы мы выиграли дважды? Может быть, это должен быть предмет литература или казахская литература на английским языке? Тогда, возможно, он будет понимать и разговаривать», — сказала Балиева.

Следующий проблемный вопрос, на который обратили внимание присутствующих на заседании, касался Национальной образовательной базы данных.

«Что касается базы данных НОБД (Национальной образовательной базы данных), то она неактуальна. Например, сейчас, если вы зайдете в базу данных, чтобы узнать как прикрепления в поликлиниках прошло, то можете найти своего ребенка, который прикреплен вообще в Атырауской области», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

В качестве примера она предложила уполномоченным госорганам актуализировать все данные, чтобы в будущем иметь четкую картину данных родившихся детей, количества детей дошкольного и школьного возрастов.

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