Вибраторы, которые вас подслушивают — и все записывают

Компания Lovense узнала о дефекте от одного из клиентов, который рассказал в соцсетях, что с удивлением обнаружил на собственном смартфоне довольно длительную аудиозапись своего взаимодействия с игрушкой (пол клиента не сообщается).

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Lovense заявляет, что эта запись никуда со смартфона пользователя не отправлялась и что, в любом случае, этот технический дефект уже был устранен.

Однако эксперты говорят, что этот инцидент указывает на возможные риски использования самых разнообразных устройств с выходом в интернет.

Голосовой контроль

Приложение Remote компании Lovense позволяет пользователям контролировать секс-игрушки при помощи Bluetooth.

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Приложение использует микрофон смартфона, чтобы слушать происходящее вокруг — с тем, чтобы определенные звуки включали вибратор, если пользователь того хочет.

Но до сих пор не было известно, что звуки записываются и сохраняются. На сайте компании говорится, что «система специально устроена таким образом, чтобы сохранять как можно меньше информации о наших пользователях».

Однако в четверг один из таких пользователей обнаружил (или обнаружила), что это не так.

«Просматривая медиафайлы, перед тем как вернуть его к заводским настройкам, я натыкаюсь на… файл под названием «tempSoundPlay.3gp», — пишет пользователь под ником tydoctor.

Это была полная шестиминутная запись последнего раза, когда приложение было использовано для того, чтобы контролировать мой вибратор. (Мы его использовали в баре, пока играли в пул). У меня не было ни малейшего желания, чтобы приложение записывало все, что происходит, пока вибратор находится в действии. Tydoctor

На следующий же день компания заявила, что речь идет о «незначительном дефекте», который затрагивает смартфоны, работающие на операционной системе Android, и добавила, что вся записанная вибраторами аудиоинформация «никогда не отсылается на наши серверы».

Затем Lovense сообщила, что уже выпустила обновление, которое разрешило обнаруженную проблему.

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При этом компания заявляет, что вибраторы по-прежнему будут записывать окружающие звуки, чтобы устройством было можно управлять при помощи голоса, но что отныне эти файлы будут автоматически удаляться намного быстрее.

«Обновление удаляет временные аудиофайлы по завершении сессии звукового контроля. Также приложение будет проводить дополнительную проверку — и удалять оставшиеся файлы при каждом запуске приложения», — говорится в сообщении.

Риски

Ранее в этом году компании Standard Innovation, также производящей секс-игрушки с возможностью выхода в интернет, пришлось выплатить компенсацию своим клиентам в размере 3 млн долларов, после того как выяснилось, что ее приложение отправляло компании информацию о деятельности клиентов.

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Впрочем, другие проблемы с программным обеспечением продукции Lovense обнаруживали и ранее.

В декабре 2016 года выяснилось, что из-за целого ряда дефектов можно было при желании докопаться до адресов электронной почты клиентов компании, которые пользовались ее продукцией.

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Кен Манро из Pen Test Partners предупреждает, что люди, использующие «умные секс-игрушки» и другие предметы, имеющие связь с интернетом, должны понимать, что всегда идут на определенный риск.

«Любая вещь, в которую встроен микрофон или камера, потенциально может нарушить ваше право на частную жизнь», — говорит он.

«На данный момент попросту нет никаких стандартов — это настоящий мир Дикого Запада», — добавляет эксперт.