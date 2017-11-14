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17:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дирекция воронежского фестиваля «Маршак» объявила конкурс детских рисунков

Дирекция детского театрального фестиваля «Маршак» объявила о старте традиционного конкурса детских рисунков. Победители получат по два билета на спектакли своей возрастной категории из программы четвертого фестиваля, который пройдет осенью 2018 года.

Поучаствовать в конкурсе могут дети трех возрастных групп: до 7 лет, от 8 до 11 лет и подростки от 12 до 17 лет. Участникам предложили поделиться впечатлениями от увиденного на Маршакфесте — изобразить запомнившегося персонажа, сцену из спектакля или передать сложившийся образ фестиваля.

Работы следует отправлять дежурному по фестивалю «Маршак» Камилю Тукаеву на электронный адрес kamil@marshakfest.com. В сопроводительном письме необходимо указать имя и фамилию автора рисунка, его возраст, контактные данные родителей, а также название и краткое описание работы. Прием заявок открыт до 15 декабря. Имена победителей дирекция объявит до Нового года. Лучшие работы опубликуют на сайте фестиваля.

Третий детский театральный фестиваль «Маршак» проходил в Воронеже в дни осенних школьных каникул, с 28 октября по 6 ноября. В его программу вошли 20 спектаклей для детей театров из России, Норвегии, Латвии и Казахстана. Четвертый Маршакфест пройдет в городе на осенних каникулах в 2018 году.

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