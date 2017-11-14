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18:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Природный парк имени Сары Назарбаевой откроется в Акмолинской области

В Аккольском районе Акмолинской области состоялась презентация проекта «Природный парк имени Сары Назарбаевой» в рамках форума грантодателей «WAKE UP 2017», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

Источник: Newtimes.kz

С презентацией проекта выступил президент Фонда Земли «Устойчивое развитие» Алан Бесен, к работе над проектом было привлечено ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», а также туроператоры Казахстана.

«Цель проекта — это создание биосферного резервата в Акколе. Другими словами — это создание баланса между активным использованием биологических ресурсов и сохранением уникальных экосистем. Природный парк станет инструментом привлечения местных жителей к делу сохранения уникальных природных богатств региона через развитие бизнес проектов, направленных на обслуживание организованного туристического потока. Отдельный акцент мы делаем на семейный отдых, как мы говорим, на охват “трёх поколений”. Очень популярны рыбалка, сбор грибов и ягод, пешие и велосипедные туры. Мы видим, как инфраструктура меняет», — отметил Алан Бесен.

Проект представят акиму Акмолинской области Малику Мурзалину, затем на республиканском уровне. Позже станет известны сроки реализации проекта и открытия парка.

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