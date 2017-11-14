Природный парк имени Сары Назарбаевой откроется в Акмолинской области

С презентацией проекта выступил президент Фонда Земли «Устойчивое развитие» Алан Бесен, к работе над проектом было привлечено ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», а также туроператоры Казахстана.

«Цель проекта — это создание биосферного резервата в Акколе. Другими словами — это создание баланса между активным использованием биологических ресурсов и сохранением уникальных экосистем. Природный парк станет инструментом привлечения местных жителей к делу сохранения уникальных природных богатств региона через развитие бизнес проектов, направленных на обслуживание организованного туристического потока. Отдельный акцент мы делаем на семейный отдых, как мы говорим, на охват “трёх поколений”. Очень популярны рыбалка, сбор грибов и ягод, пешие и велосипедные туры. Мы видим, как инфраструктура меняет», — отметил Алан Бесен.