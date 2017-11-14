Воронежские власти прокомментировали демонтаж старинного навеса с дома начала ХХ века
Навес забрала единая дирекция капитального строительства, чтобы сделать реставрацию.
Навес забрала единая дирекция капитального строительства, чтобы сделать реставрацию.
Уникальный столетний декор исчез с памятника архитектуры в Воронеже. Раритетный чугунный навес и опоры, украшавшие фасад купеческого дом Шуклиных, по словам очевидцев, распилили болгарками и увезли. Над подъездом остался раскрученный козырёк, в тротуарной плитке — дыры.
Общественники забили тревогу. Это первое четырёхэтажное здание, построенное в городе в начале 20 века. По спецзаказу для именитого купца был сделан фасад, подобного которому в Воронеже, нет: ажурные чугунные рельефы и колонны. Сейчас в доме располагается департамент финансов.
— Архитектурный металл — это ценность, в первую очередь, культурная, а потом уже материальная. Чугунные красивые колонны, розетки и вот эти вот красивые чугунные кружева. Навес пережил войну, дожил до 21 века, отпраздновал своё 100-летие, и вдруг внезапно исчез, — возмущается Ольга Рудева, краевед.
Навес, утверждают в правительстве области, забрала единая дирекция капитального строительства, чтобы сделать реставрацию. Ремонт, объясняют в ведомстве, внеплановый и срочный — опоры обветшали и стали опасны. Вскоре специалисты разработают проект, работами займётся специализированная организация, у которой есть лицензия на право проведения реконструкции объектов культурного наследия. Исторический декор вернут на прежнее место не раньше весны.