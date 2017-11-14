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18:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Упавшего на пути на станции метро «Крестьянская застава» котенка спасли сотрудники подземки

Сотрудники Московского метрополитена спасли котенка, упавшего на пути на станции «Крестьянская застава». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Во вторник днем одна из пассажиров на станции метро “Крестьянская застава” выронила котенка. Котенок оказался на пути. Сотрудники Московского метрополитена совместно с правоохранительными органами оперативно подняли животное, оно не пострадало», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время котенок возвращен хозяйке.

«Обращаем внимание пассажиров на то, что перевозка животных в метро должна осуществляться в специальных сумках-переносках или клетках. Соблюдение этого правила обезопасит не только пассажиров подземки, но и самих питомцев», — заключили в пресс-службе.

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