Упавшего на пути на станции метро «Крестьянская застава» котенка спасли сотрудники подземки

«Во вторник днем одна из пассажиров на станции метро “Крестьянская застава” выронила котенка. Котенок оказался на пути. Сотрудники Московского метрополитена совместно с правоохранительными органами оперативно подняли животное, оно не пострадало», — сказали в пресс-службе.

«Обращаем внимание пассажиров на то, что перевозка животных в метро должна осуществляться в специальных сумках-переносках или клетках. Соблюдение этого правила обезопасит не только пассажиров подземки, но и самих питомцев», — заключили в пресс-службе.