Сотрудник Минфина претендует на должность главы НОН

Источник: Noi.md

Первоначально Талмач зарегистрировался для участия в конкурсе на должность вице-председателя НОН, но в ходе конкурса он получил 48,95 балла.

В конкурсе на должность председателя НОН участвуют еще два кандидата: Родика Анточ, руководитель лаборатории уголовной судебной экспертизы Национального центра судебной экспертизы, и Лидия Киреогло, старший офицер уголовного преследования в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.

В соответствии с законодательством, после проверок, проведенных СИБ и НЦБК, а также процесса допуска досье кандидатов со стороны членов Совета по неподкупности, они могут быть зачислены для участия в конкурсе на должность председателя НОН.