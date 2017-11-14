Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Почему грипп непобедим
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
18:56 (мск), источник: Noi.md

Сотрудник Минфина претендует на должность главы НОН

Франциско Талмач, сотрудник финансовой инспекции при Министерстве финансов, выдвинул свою кандидатуру на должность председателя Национального органа по неподкупности, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Первоначально Талмач зарегистрировался для участия в конкурсе на должность вице-председателя НОН, но в ходе конкурса он получил 48,95 балла.

В конкурсе на должность председателя НОН участвуют еще два кандидата: Родика Анточ, руководитель лаборатории уголовной судебной экспертизы Национального центра судебной экспертизы, и Лидия Киреогло, старший офицер уголовного преследования в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.

В соответствии с законодательством, после проверок, проведенных СИБ и НЦБК, а также процесса допуска досье кандидатов со стороны членов Совета по неподкупности, они могут быть зачислены для участия в конкурсе на должность председателя НОН.

Конкурсная комиссия должна получить информацию о кандидатах от Службы информации и безопасности, затем примет решение об их допуске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сотрудник Минфина претендует на должность главы НОН
The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева
Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь