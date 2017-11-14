Сотрудник Минфина претендует на должность главы НОН
Франциско Талмач, сотрудник финансовой инспекции при Министерстве финансов, выдвинул свою кандидатуру на должность председателя Национального органа по неподкупности, сообщает Noi.md.
Франциско Талмач, сотрудник финансовой инспекции при Министерстве финансов, выдвинул свою кандидатуру на должность председателя Национального органа по неподкупности, сообщает Noi.md.
Первоначально Талмач зарегистрировался для участия в конкурсе на должность
В конкурсе на должность председателя НОН участвуют еще два кандидата: Родика Анточ, руководитель лаборатории уголовной судебной экспертизы Национального центра судебной экспертизы, и Лидия Киреогло, старший офицер уголовного преследования в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.
В соответствии с законодательством, после проверок, проведенных СИБ и НЦБК, а также процесса допуска досье кандидатов со стороны членов Совета по неподкупности, они могут быть зачислены для участия в конкурсе на должность председателя НОН.
Конкурсная комиссия должна получить информацию о кандидатах от Службы информации и безопасности, затем примет решение об их допуске.