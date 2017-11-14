Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Рада убрала «разрыв дипотношений» с Россией из законопроекта
Умерла актриса Вера Вельяминова
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Украинцы возмущены "предательской" поездкой Ротару в РФ
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
10Последствия тайфуна Дамри
18:53 (мск), источник: Noi.md

Срок действия молдавских паспортов может быть увеличен

По инициативе группы депутатов-демократов срок действия молдавских паспортов может быть увеличен с 7 до 10 лет, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Депутаты также предлагают исключить упоминание группы крови и национальности в удостоверении личности и паспорте гражданина, включая дипломатический и служебный паспорта. Законопроект по этому вопросу зарегистрирован в парламенте.

Авторы объясняют свое предложение тем, что группа крови не является уникальным идентификатором физического лица, одна и та же группа крови присуща многим людям.

«Есть случаи, когда данные о группе крови по удостоверению личности не соответствовали действительности, так как были неверно введены или определены медицинским учреждением. В случае различных аварий, медицинских вмешательств или срочных переливаний группа крови обычно определяется на месте быстрыми методами в современных мобильных медицинских лабораториях», — утверждают авторы проекта.

Демократы также считают, что исключение группы крови облегчит получение удостоверения личности гражданина Молдовы, которое является обязательным документом, удостоверяющим личность, для заявителей, не имеющих на момент обращения документа, подтверждающего группу крови.

Что касается исключения упоминания национальности, демократы утверждают, что этот термин используется в смысле гражданства и имеет неясный характер.

Авторы также предлагают продлить срок действия паспорта с 7 до 10 лет для лиц старше 16 лет. По их мнению, эта практика широко применяется в ряде европейских государств и США. «Технологии регистрации и считывания данных в электронной среде хранения значительно улучшились и обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных, что делает невозможным их клонирование», — говорится в документе.

Проект закона разработан семью депутатами и представлен парламенту на рассмотрение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сотрудник Минфина претендует на должность главы НОН
Опубликованы записи переговоров Сечина и Улюкаева
Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь