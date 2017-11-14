Срок действия молдавских паспортов может быть увеличен

Источник: Noi.md

Депутаты также предлагают исключить упоминание группы крови и национальности в удостоверении личности и паспорте гражданина, включая дипломатический и служебный паспорта. Законопроект по этому вопросу зарегистрирован в парламенте.

Авторы объясняют свое предложение тем, что группа крови не является уникальным идентификатором физического лица, одна и та же группа крови присуща многим людям.

«Есть случаи, когда данные о группе крови по удостоверению личности не соответствовали действительности, так как были неверно введены или определены медицинским учреждением. В случае различных аварий, медицинских вмешательств или срочных переливаний группа крови обычно определяется на месте быстрыми методами в современных мобильных медицинских лабораториях», — утверждают авторы проекта.

Демократы также считают, что исключение группы крови облегчит получение удостоверения личности гражданина Молдовы, которое является обязательным документом, удостоверяющим личность, для заявителей, не имеющих на момент обращения документа, подтверждающего группу крови.

Что касается исключения упоминания национальности, демократы утверждают, что этот термин используется в смысле гражданства и имеет неясный характер.

Авторы также предлагают продлить срок действия паспорта с 7 до 10 лет для лиц старше 16 лет. По их мнению, эта практика широко применяется в ряде европейских государств и США. «Технологии регистрации и считывания данных в электронной среде хранения значительно улучшились и обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных, что делает невозможным их клонирование», — говорится в документе.