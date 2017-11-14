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18:55 (мск), источник: Publika.md

В Молдове неуклонно увеличивается число больных диабетом

Измерить уровень сахара в крови и тут же получить консультацию врача. Такой возможностью воспользовались сотни горожан во Всемирный день борьбы с диабетом.

Источник: Publika.md

Специальные пункты открыли в поликлиниках, аптеках, даже в столичной мэрии.

«Я призываю всех периодически сдавать кровь на анализ. Нужно учитывать, что в определенном возрасте риск заболевания возрастает», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Врачи говорят, что диабет чаще всего развивается у людей с генетической предрасположенностью. Другие факторы — неправильное питание и стресс.

«Первые симптомы — слабость, потеря аппетита, постоянная усталость. При их появлении нужно пройти обследование», — отметила врач Виктория Ставински.

С консультации врача день начался и на столичном хлебокомбинате.

«Мы выпускаем кондитерские изделия, и понятно, что работники подвержены риску. Поэтому все периодически проходят обследование», — сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.

«Стараюсь класть меньше сахара в чай и своевременно обращаться к врачу».

Студенты колледжа медицины и фармацевтики организовали флэшмоб в поддержку больных диабетом.

По статистике, в Молдове — почти 100 тысяч больных сахарным диабетом. С начала года зарегистрировали 10 тысяч новых случаев.

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