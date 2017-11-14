В Молдове неуклонно увеличивается число больных диабетом

Специальные пункты открыли в поликлиниках, аптеках, даже в столичной мэрии.



«Я призываю всех периодически сдавать кровь на анализ. Нужно учитывать, что в определенном возрасте риск заболевания возрастает», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Врачи говорят, что диабет чаще всего развивается у людей с генетической предрасположенностью. Другие факторы — неправильное питание и стресс.



«Первые симптомы — слабость, потеря аппетита, постоянная усталость. При их появлении нужно пройти обследование», — отметила врач Виктория Ставински.



С консультации врача день начался и на столичном хлебокомбинате.



«Мы выпускаем кондитерские изделия, и понятно, что работники подвержены риску. Поэтому все периодически проходят обследование», — сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.



«Стараюсь класть меньше сахара в чай и своевременно обращаться к врачу».



Студенты колледжа медицины и фармацевтики организовали флэшмоб в поддержку больных диабетом.



По статистике, в Молдове — почти 100 тысяч больных сахарным диабетом. С начала года зарегистрировали 10 тысяч новых случаев.