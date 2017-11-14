В Молдове неуклонно увеличивается число больных диабетом
Измерить уровень сахара в крови и тут же получить консультацию врача. Такой возможностью воспользовались сотни горожан во Всемирный день борьбы с диабетом.
Измерить уровень сахара в крови и тут же получить консультацию врача. Такой возможностью воспользовались сотни горожан во Всемирный день борьбы с диабетом.
Специальные пункты открыли в поликлиниках, аптеках, даже в столичной мэрии.
«Я призываю всех периодически сдавать кровь на анализ. Нужно учитывать, что в определенном возрасте риск заболевания возрастает», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.
Врачи говорят, что диабет чаще всего развивается у людей с генетической предрасположенностью. Другие факторы — неправильное питание и стресс.
«Первые симптомы — слабость, потеря аппетита, постоянная усталость. При их появлении нужно пройти обследование», — отметила врач Виктория Ставински.
С консультации врача день начался и на столичном хлебокомбинате.
«Мы выпускаем кондитерские изделия, и понятно, что работники подвержены риску. Поэтому все периодически проходят обследование», — сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.
«Стараюсь класть меньше сахара в чай и своевременно обращаться к врачу».
Студенты колледжа медицины и фармацевтики организовали флэшмоб в поддержку больных диабетом.
По статистике, в Молдове — почти 100 тысяч больных сахарным диабетом. С начала года зарегистрировали 10 тысяч новых случаев.