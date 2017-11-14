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19:45 (мск), источник: N + 1

Высшее образование матери уменьшило разницу в умственных способностях детей

Когнитивные способности детей в семьях, где мать получила высшее образование, развиваются в схожем темпе, в то время как низкий социоэкономический статус приводит к большим разрывам в развитии.

Когнитивные способности детей в семьях, где мать получила высшее образование, развиваются в схожем темпе, в то время как низкий социоэкономический статус приводит к большим разрывам в развитии. Это выяснили американские ученые, которые изучили влияние различных факторов на умственные способности почти 300 тысяч детей, родившихся во Флориде, США, с 1994 по 2002 год. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Генетика и внешние факторы играют совместную роль как в физическом, так и в когнитивном развитии ребенка. Эффект Скарр-Роу, например, говорит о том, что генетические факторы оказывают большее влияние на когнитивное развитие ребенка, который растет в более благоприятных социоэкономических условиях: по мнению авторов теории, социальные недостатки приводят к тому, что ребенок не может полностью использовать свой генетический потенциал, и именно поэтому влияние генов в такой ситуации оказывает меньший эффект, чем внешние факторы. Все существующие на данный момент исследования, однако, имеют противоречивые результаты: например, метаанализ нескольких десятков подобных работ говорит в пользу этого эффекта, но отмечает, что его влияние очень умеренно и выборочно (например, сила такого эффекта зависит от страны проживания ребенка).

Авторы новой работы, американские исследователи под руководством Дэвида Фильо (David N. Figlio), провели масштабное исследование влияния генетических и социоэкономических факторов на когнитивное развитие детей с использованием репрезентативной выборки американских детей. Для этого исследователи использовали близнецовый метод — один из самых распространенных методов изучения влияния генетических факторов и факторов окружающей среды на развитие детей. Монозиготные близнецы имеют 100 процентов общих генов, в то время как дизиготные (а также не близнецовые сиблинги) — 50 процентов; значит, влияние генетических факторов на когнитивное развитие можно определить, сравнив разницу в показателях когнитивного развития между двумя выборками близнецов. Этот показатель авторы называют межклассовой корреляцией: чем он выше, тем большее влияние оказывают генетические факторы.

Стоит отметить, что у авторов работы не было данных об идентичности близнецов: поэтому за монозиготных близнецов они считали однополых детей, а за дизиготных — наоборот, разнополых. В качестве неблизнецовых сиблингов ученые взяли тех братьев и сестер, разница в возрасте которых является наименьшей среди детей одной матери: так, если у матери три ребенка, разница в возрасте которых (по сравнению с самым старшим) — три и восемь лет, то в выборку попадала пара старшего и среднего ребенка.

Основным показателем социоэкономического статуса, учтенным при анализе, был уровень образования матери — в годах, а показателем когнитивного развития детей — результаты тестов по математике и чтению в классах младшей и средней школы. Ученые предположили, что в ситуации, при которой эффект Скарр-Роу влияет на когнитивное развитие детей, генетические факторы будут оказывать большее влияние на когнитивное развитие детей с повышением их социоэкономического статуса (здесь — уровня образования их матерей, выраженного в годах).

Так как другая информация о семьях детей была недоступна, авторы взяли именно показатель образования матерей; здесь также стоит отметить, что этот параметр не является явным предсказателем социоэкономического статуса семьи. Тем не менее, ученые обнаружили прямую зависимость между уровнем образования матери и когнитивными способностями ее ребенка: так, показатели тестов на чтение и математику были в среднем на 0,5 стандартных отклонения ниже среднего у детей, чьи матери не закончили школу, и на 0,7 стандартных отклонений выше у детей, матери которых имели высшее образование.

Вопреки гипотезе Скарр-Роу, авторы обнаружили, что параметр межклассовой корреляции уменьшаются с повышением социоэкономического статуса: различия в когнитивном развитии пар монозиготных близнецов с повышением уровня образования их матери уменьшаются. Кроме того, уровни когнитивного развития также различаются меньше между детьми из одной близнецовой пары с повышением социоэкономического статуса.

Авторам, таким образом, удалось опровергнуть главный тезис гипотезы Скарр-Роу: низкий социоэкономический статус близнецов приводит к тому, что дети меньше отличаются в когнитивном развитии. Ученые, поэтому, делают вывод, что интеракция социоэкономических (и других внешних) и генетических факторов сложнее, чем ранее предполагалось на основании результатов исследований, сделанных на меньших популяциях.

Исследователи изучают и другие факторы, влияющие на процесс детского развития. Например, здесь вы можете узнать о том, как эмоциональность матери повлияла на привязанность младенцев, а здесь — об исследовании, которое показало, что сексуальная ориентация родителей не влияет на эмоциональное благополучие их детей.

Елизавета Ивтушок.

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