Высшее образование матери уменьшило разницу в умственных способностях детей

Когнитивные способности детей в семьях, где мать получила высшее образование, развиваются в схожем темпе, в то время как низкий социоэкономический статус приводит к большим разрывам в развитии. Это выяснили американские ученые, которые изучили влияние различных факторов на умственные способности почти 300 тысяч детей, родившихся во Флориде, США, с 1994 по 2002 год. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.