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19:46 (мск), источник: Esquire

Ирина Шейк повторила культовую сцену из фильма «Привидение» для журнала Love

По традиции, 1 декабря журнал Love выпустит рождественский календарь, в съемках которого ежегодно участвуют лучшие модели мира.

По традиции, 1 декабря журнал Love выпустит рождественский календарь, в съемках которого ежегодно участвуют лучшие модели мира.

В качестве тизера издание выложило короткий ролик, в котором супермодель Ирина Шейк повторяет знаменитую сцену из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях.

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