Ирина Шейк повторила культовую сцену из фильма «Привидение» для журнала Love
По традиции, 1 декабря журнал Love выпустит рождественский календарь, в съемках которого ежегодно участвуют лучшие модели мира.
По традиции, 1 декабря журнал Love выпустит рождественский календарь, в съемках которого ежегодно участвуют лучшие модели мира.
По традиции, 1 декабря журнал Love выпустит рождественский календарь, в съемках которого ежегодно участвуют лучшие модели мира.
В качестве тизера издание выложило короткий ролик, в котором супермодель Ирина Шейк повторяет знаменитую сцену из фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях.