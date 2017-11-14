Биохимики назвали главного виновника ожирения
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американские биохимики установили, что склонность к избыточному весу может быть связана со специфической мутацией внутриклеточных белков.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американские биохимики установили, что склонность к избыточному весу может быть связана со специфической мутацией внутриклеточных белков.
В ходе экспериментов над лабораторными мышами ученые выяснили, что
«Мы считаем, что этот ген помогал нашим предкам сохранять энергию в голодные времена. Но теперь, когда мы не испытываем недостатка в пище, эта мутация анкирина может превратить ожирение в эпидемию», — заявил профессор биохимии Джордж Геллер.
Ученые подчеркивают, что их открытие опровергает расхожее мнение о том, что ожирение в первую очередь связано с неправильной диетой и чрезмерным потреблением калорийной пищи. В ближайшее время специалисты планируют выйти за рамки лабораторной работы и провести исследование среди страдающих от избыточного веса американцев.