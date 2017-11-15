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07:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Губернатор наградил одаренных южноуральских школьников

Глава региона сегодня наградил полсотни звездочек — так называют одаренных южноуральских школьников, участников различных олимпиад.

Что, помимо знаний, дает участие в олимпиадном движении, а также о его главных героях — корреспондент ГТРК «Южный Урал» Ульяна Зайкова.

Атлас, компас и географические карты на стене. Любимая игрушка — уже затертый почти до дыр глобус. А в планах на будущее — покорение Северного полюса.

«Изучать климат, потому что Северный полюс еще мало исследован. Есть специальные костюмы со специальным электрическим подогревом, которые позволяют работать на Северном полюсе», — отмечает Данила Яковлев.

Мама — учитель русского языка, но сын пошел не по ее стопам. А по меридианам и параллелям географии и обществознания.

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«Для него самой лучшей игрушкой была программа 2ГИС, — делится Елена Федечкина, мать Данилы Яковлева. — Он садился и по ней путешествовал. И долгое время считал, что это компьютерная игра».

Данила и еще полсотни таких же увлеченных учебой и исследованиями победителей олимпиад пригласили в резиденцию главы региона.

«Я двукратный победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призер региональной олимпиады по русскому и по немецкому языкам», — делится Анастасия Голицына.

«За время, пока эта премия существует, она вручена 500 раз уже, это очень серьезно, — говорит Борис Дубровский. — Вас часто называют звездочками, но мы все прекрасно понимаем, что эти звездочки зажигают педагоги и родители».

Челябинская область сейчас входит в пятерку регионов по количеству призеров общероссийских олимпиад. Химия и биология, информатика и математика — по статистике, это те предметы, в которых особенно сильны южноуральские школьники.

«Последний год нас радует то, что и по гуманитарным дисциплинам наши дети подтянулись. И очень отрадно, что мы уже второй год подряд держим неофициальное общекомандное первое место среди российских регионов на олимпиаде по физической культуре», — информирует Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.

Результаты олимпиад — это не просто новые дипломы в копилку, а дополнительные бонусы для поступления в вузы, в том числе лучшие университеты страны.

Ульяна Зайкова, Яна Сконечная, Нина Пырьева.

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