В уфимском Парке Победы прогуливалась лиса
По словам очевидцев, пушистая красавица не боялась людей и даже напротив — смело подходила к ним.
По словам очевидцев, пушистая красавица не боялась людей и даже напротив — смело подходила к ним.
На днях прогуливающиеся в столичном Парке Победы уфимцы увидели необычное зрелище: прямо к людям вышла лисица. Рыжая красавица, судя по всему, совсем не боялась шума и большого количества людей, напротив — даже подходила к ним.
Фото очевидцы опубликовали в соцсети, с предупреждающим посылом: дескать, увидите — будьте осторожны, она может быть больна. Известно, что зараженные бешенством животные часто выходят к людям.
Однако появились и другие предположения: что лиса просто проголодалась, или вообще может быть домашней. Если и так, то хозяин зверя пока не объявился.