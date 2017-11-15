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07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском Парке Победы прогуливалась лиса

По словам очевидцев, пушистая красавица не боялась людей и даже напротив — смело подходила к ним.

Источник: Комсомольская правда

На днях прогуливающиеся в столичном Парке Победы уфимцы увидели необычное зрелище: прямо к людям вышла лисица. Рыжая красавица, судя по всему, совсем не боялась шума и большого количества людей, напротив — даже подходила к ним.

Фото очевидцы опубликовали в соцсети, с предупреждающим посылом: дескать, увидите — будьте осторожны, она может быть больна. Известно, что зараженные бешенством животные часто выходят к людям.

Однако появились и другие предположения: что лиса просто проголодалась, или вообще может быть домашней. Если и так, то хозяин зверя пока не объявился.

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