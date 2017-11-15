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07:34 (мск), источник: Sputnik

В России закроют 10 сайтов с услугами фиктивных браков для мигрантов

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура Башкирии потребовала закрыть 10 сайтов, предлагающих мигрантам заключить фиктивные браки, сообщают местные СМИ.

Источник: Sputnik

Иностранным гражданам предлагалось за деньги заключить брак, чтобы получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что суд удовлетворил требования прокуратуры о блокировке сайтов. Соответствующие судебные решения будут направлены в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что прокуратура одного из районов Воронежа обратилась в суд, чтобы расторгнуть фиктивный брак россиянки и таджика.

Было установлено, что пара заключила союз, чтобы оформить выходцу из Таджикистана разрешение на временное проживание в РФ.

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