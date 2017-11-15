В России закроют 10 сайтов с услугами фиктивных браков для мигрантов

Источник: Sputnik

Иностранным гражданам предлагалось за деньги заключить брак, чтобы получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что суд удовлетворил требования прокуратуры о блокировке сайтов. Соответствующие судебные решения будут направлены в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что прокуратура одного из районов Воронежа обратилась в суд, чтобы расторгнуть фиктивный брак россиянки и таджика.