В России закроют 10 сайтов с услугами фиктивных браков для мигрантов
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура Башкирии потребовала закрыть 10 сайтов, предлагающих мигрантам заключить фиктивные браки, сообщают местные СМИ.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура Башкирии потребовала закрыть 10 сайтов, предлагающих мигрантам заключить фиктивные браки, сообщают местные СМИ.
Иностранным гражданам предлагалось за деньги заключить брак, чтобы получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет Sputnik Таджикистан.
Сообщается, что суд удовлетворил требования прокуратуры о блокировке сайтов. Соответствующие судебные решения будут направлены в Роскомнадзор.
Ранее сообщалось, что прокуратура одного из районов Воронежа обратилась в суд, чтобы расторгнуть фиктивный брак россиянки и таджика.
Было установлено, что пара заключила союз, чтобы оформить выходцу из Таджикистана разрешение на временное проживание в РФ.