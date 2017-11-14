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21:22 (мск), источник: Inc.Russia

NYT назвала пять технологий, которые перевернут мир

Темпы развития технологий растут, и общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что искусственный интеллект поработит человечество, а корпорации установят тотальную слежку за людьми, другие — что технологии сделают людей счастливее и здоровее. The New York Times рассказывает о пяти технологиях, которые смогут полностью изменить нашу жизнь.

1 Искусственный интеллект в медицине

За последние полтора десятилетия компьютеры научились видеть. Благодаря глубокому машинному обучению они способны анализировать огромные массивы данных и учиться распознавать изображения. Сегодня технологию активно используют разработчики, создающие приложения для распознавания лиц, но это только начало. Искусственный интеллект готовится совершить настоящую революцию в медицине: используя те же методы, система может анализировать изображения, находить признаки заболевания и диагностировать его. Обученные на миллионах фотографий нейросети уже сейчас способны распознавать диабет, рак и другие заболевания.

Искусственный интеллект может помочь развивающимся странам — в некоторых регионах не хватает врачей, и система сможет заменить их. Google уже тестирует такие разработки в индийских больницах, а компания Infervision внедряет подобные системы по всему Китаю. «Еда, которую мы едим, лекарства, которые мы принимаем — все это очень скоро изменит искусственный интеллект», — говорит Мэтт Око, управляющий партнер венчурной фирмы DCVC.

2 Компьютеры, которые умеют общаться

Нейросети не ограничиваются распознаванием изображений. Общение с гаджетом давно не кажется нам чем-то революционным: мы часто разговариваем со смартфонами и «умными» домашними устройствами. Если несколько лет назад способности компьютеров вызывали насмешки, сегодня диалоги с ними стали намного более осмысленными. Однако до человека им все еще далеко.

Лидерами в этом направлении остаются Google, Facebook и Microsoft. IT-гиганты обещают полностью изменить взаимодействие человека со смартфонами, автомобилями и другими гаджетами. В этом же направлении двигаются и стартапы, такие как Replika из Сан-Франциско. Компания создала приложение, которое обучается во время бесед с владельцем.

3 Контроль с помощью разума

Эксперты говорят, что в будущем машины смогут не только свободно беседовать с людьми, но и читать их мысли. Для того, чтобы узнать прогноз погоды или набрать чей-то номер, достаточно будет просто подумать. В этом может помочь электроэнцефалография (ЭЭГ) — широко распространенный метод исследования головного мозга. В то, что технологию можно усовершенствовать, верят в том числе в Facebook. Специалисты компании рассчитывают, что в течении нескольких лет пользователи получат возможность общаться в пять раз быстрее не притрагиваясь к клавиатуре.

Другие компании хотят зайти еще дальше. Самый яркий пример — Neuralink Илона Маска. Предприниматель надеется объединить мозг человека и компьютер. Поначалу технологию планируют использовать для помощи больным, позднее распространив ее на всех.

4 Летающие автомобили

Пока Илон Маск работает над тем, чтобы вставить в ваш мозг чип, кто-то пытается создать летающие машины. Основатель Google Ларри Пейдж верит в технологию и финансирует компанию Kitty Hawk, которая разрабатывает такие автомобили: в апреле стартап представил «летающую машину» Kitty Hawk Flyer, похожую на огромный мультикоптер. Похожие разработки уже сегодня есть у Joby Aviation, Uber и Airbus.

Kitty Hawk планирует продавать летающие автомобили любителям и фанатам технологии, постепенно делая такой транспорт популярным и привычным. Компания хочет доказать покупателям, что летающие авто имеют смысл, и это непростая задача. В конце концов, в небе нет светофоров и «зебр».

5 Квантовые компьютеры

Все это не сравнится с революцией, которая ждет нас после появления квантовых компьютеров. Они будут в разы мощнее того, что доступно нам сегодня: самые охраняемые в мире данные можно будет взломать за пару секунд. Это впечатляет, но есть проблема: такой компьютер чрезвычайно сложно построить. Google, IBM и Intel вкладывают миллиарды в такие разработки, и это дает плоды: прогресс ускорился. Эксперты считают, что появление квантовых компьютеров кардинально изменит финансовые рынки, медицину, систему образования, транспорт и многое другое.

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