«Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова
В «Ростехе» рассказали, откуда у сына главы корпорации Александра Чемезова «квартира от государства» в престижном доме в центре Москвы.
В «Ростехе» рассказали, откуда у сына главы корпорации Александра Чемезова «квартира от государства» в престижном доме в центре Москвы.
«Указанное жилье получил от государства Сергей Чемезов. После развода Сергей Викторович оставил квартиру семье, переоформив ее на сына. Жаль, что ситуация стала поводом для домыслов и слухов», — заявил РБК представитель компании.
В публикации «Дождя» со ссылкой на данные Росреестра отмечалось, что Александр Сергеевич Чемезов стал владельцем квартиры площадью около 250 кв. м в Шведском тупике в центре Москвы еще осенью 2005 года. В 2009 году, уточнял «Дождь», квартира по договору дарения перешла к супруге главы «Ростеха" Любови Александровне Чемезовой.
По утверждению телеканала, ранее квартира находилась в ведении Управления делами президента России. Ссылаясь на данные Росреестра «Дождь» отмечает, что в данном доме в Шведском тупике в Пресненском районе Москвы также проживают глава МИД России Сергей Лавров,
Согласно данным портала о покупке и продаже недвижимости CIAN.ru, квартиры в доме в Шведском тупике продаются в среднем по цене от 350 млн руб. и выше. Так, в доме продается несколько многокомнатных квартир площадью 272 кв. м, 289 кв. м и 292 кв. м за 366, Средняя рыночная цена квадратного метра в данном жилом доме составляет около $23 тыс., 384,68 млн руб. и 366,93 млн руб. соответственно.
Агентство Bloomberg в июле 2013 года писало, что дом в Шведском тупике является 11-этажным «особняком» для «соратников президента». Как рассказали тогда агентству два жителя этого дома, здание охраняется сотрудниками ФСО, среди жильцов — глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент ВТБ Андрей Костин, миллиардер Геннадий Тимченко и