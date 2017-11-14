«Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба «Ростеха» прокомментировала публикацию телеканала «Дождь», в которой утверждалось, что полный тезка сына главы корпорации Сергея Чемезова — Александр Сергеевич Чемезов — получил от государства квартиру в центре Москвы.

«Указанное жилье получил от государства Сергей Чемезов. После развода Сергей Викторович оставил квартиру семье, переоформив ее на сына. Жаль, что ситуация стала поводом для домыслов и слухов», — заявил РБК представитель компании.

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В публикации «Дождя» со ссылкой на данные Росреестра отмечалось, что Александр Сергеевич Чемезов стал владельцем квартиры площадью около 250 кв. м в Шведском тупике в центре Москвы еще осенью 2005 года. В 2009 году, уточнял «Дождь», квартира по договору дарения перешла к супруге главы «Ростеха"​ Любови Александровне Чемезовой.

По утверждению телеканала, ранее квартира находилась в ведении Управления делами президента России. Ссылаясь на данные Росреестра «Дождь» отмечает, что в данном доме в Шведском тупике в Пресненском районе Москвы также проживают глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Сергей Приходько, семья бывшего министра связи Леонида Реймана, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Средняя рыночная цена квадратного метра в данном жилом доме составляет около $23 тыс., добавляет телеканал.

Согласно данным портала о покупке и продаже недвижимости CIAN.ru, квартиры в доме в Шведском тупике продаются в среднем по цене от 350 млн руб. и выше. Так, в доме продается несколько многокомнатных квартир площадью 272 кв. м, 289 кв. м и 292 кв. м за 366, Средняя рыночная цена квадратного метра в данном жилом доме составляет около $23 тыс., 384,68 млн руб. и 366,93 млн руб. соответственно.

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