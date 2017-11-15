Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обиженный Дюжев: зрители РФ заслужили бездарную «лабуду и туфту»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пентагон впервые оплатил операцию военному США по смене пола
Умер актер Виталий Шаповалов
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
У жены Джигарханяна прошел обыск: изъяли документы
Украинский генерал: ВСУ все-таки могут выйти на границу с Россией
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели вынудить Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи пройдут соревнования по боевым искусствам

С 6 по 19 ноября в Сочи во дворце зимнего спорта «Айсберг» пройдут спортивные соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам в рамках финального этапа VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.

Организаторами захватывающих соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Российский союз боевых искусств.

Как сообщили организаторы, соревнования пройдут по шести видам спорта: айкидо, всестилевому карате, киокусинкай, мас-рестлингу, тайскому боксу и ушу.

«Соревнования в Сочи станут для всех наших спортсменов одним из самых ярких событий этого года. Сам факт, что боевые искусства и спортивные единоборства впервые в истории попали в программу Спартакиады учащихся, послужит для ребят дополнительной мотивацией в борьбе за самые высокие места. В составе команд будут выступать победители и призеры первенств мира и Европы, которые продемонстрируют зрителям свое мастерство, физическую подготовку, выдержку и волю к победе», — заявил исполнительный директор Российского союза боевых искусств, главный судья соревнований Рамиль Габбасов.

По предварительным данным, в столицу Олимпиады-2014 года приедут сотни спортсменов из более 50 регионов Российской Федерации.

Напомним, что финальные соревнования VIII летней Спартакиады учащихся прошли летом текущего года в 11 субъектах Российской Федерации. Девять тысяч юных спортсменов из 83 регионов страны разыграли медали в 44 видах спортивной программы.

Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье — сборная Московской области.

Накануне в министерстве спорта глава ведомства Павел Колобков вместе с прославленными спортсменами и тренерами вручил награды победителям и призерам соревнований.

Кроме того, благодарностями Минспорта России за высокий уровень проведения соревнований Спартакиады были отмечены Краснодарский край и Ростовская область. Также были награждены победители конкурса «Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиады». Ими стали Эвелина Петрова (самбо, Московская область) и Алдар Бальжинимаев (стрельба из лука, Забайкальский край).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названа главная особенность ракетоносца ПАК ДА
Роскачество нашло в половине сосисок "лишние" ингредиенты
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о признании СМИ иноагентами
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Суд в третий раз вызвал Сечина для дачи показаний
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь