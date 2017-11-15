В Сочи пройдут соревнования по боевым искусствам

Организаторами захватывающих соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Российский союз боевых искусств.

Как сообщили организаторы, соревнования пройдут по шести видам спорта: айкидо, всестилевому карате, киокусинкай, мас-рестлингу, тайскому боксу и ушу.

«Соревнования в Сочи станут для всех наших спортсменов одним из самых ярких событий этого года. Сам факт, что боевые искусства и спортивные единоборства впервые в истории попали в программу Спартакиады учащихся, послужит для ребят дополнительной мотивацией в борьбе за самые высокие места. В составе команд будут выступать победители и призеры первенств мира и Европы, которые продемонстрируют зрителям свое мастерство, физическую подготовку, выдержку и волю к победе», — заявил исполнительный директор Российского союза боевых искусств, главный судья соревнований Рамиль Габбасов.

По предварительным данным, в столицу Олимпиады-2014 года приедут сотни спортсменов из более 50 регионов Российской Федерации.

Напомним, что финальные соревнования VIII летней Спартакиады учащихся прошли летом текущего года в 11 субъектах Российской Федерации. Девять тысяч юных спортсменов из 83 регионов страны разыграли медали в 44 видах спортивной программы.

Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье — сборная Московской области.

Накануне в министерстве спорта глава ведомства Павел Колобков вместе с прославленными спортсменами и тренерами вручил награды победителям и призерам соревнований.