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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Российский зритель заслужил бездарные сериалы, заявил Дюжев

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский зритель не заслуживает качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры, заявил в интервью телеканалу LTV популярный артист Дмитрий Дюжев.

Источник: РИА Новости

К подобному выводу он пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни. Дюжев рассказал, что недавно безуспешно пытался занять место в очереди в аэропорту.

Большинство пассажиров взяли билеты категории «эконом» и не хотели пропускать его к стойке, несмотря на то, что он, будучи пассажиром бизнес-класса, имел право на приоритетное обслуживание.

«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», — поделился негодованием актер.

Он добавил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться «лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами», которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в том, что образ «образованного, порядочного и духовного» россиянина соответствует действительности.

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