Российский зритель заслужил бездарные сериалы, заявил Дюжев

Источник: РИА Новости

К подобному выводу он пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни. Дюжев рассказал, что недавно безуспешно пытался занять место в очереди в аэропорту.

Большинство пассажиров взяли билеты категории «эконом» и не хотели пропускать его к стойке, несмотря на то, что он, будучи пассажиром бизнес-класса, имел право на приоритетное обслуживание.

«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», — поделился негодованием актер.