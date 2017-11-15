Российский зритель заслужил бездарные сериалы, заявил Дюжев

К подобному выводу он пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни. Дюжев рассказал, что недавно безуспешно пытался занять место в очереди в аэропорту.
Большинство пассажиров взяли билеты категории «эконом» и не хотели пропускать его к стойке, несмотря на то, что он, будучи пассажиром бизнес-класса, имел право на приоритетное обслуживание.
«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», — поделился негодованием актер.
Он добавил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться «лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами», которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в том, что образ «образованного, порядочного и духовного» россиянина соответствует действительности.