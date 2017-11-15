«Букашка» с Садового
С чего начинался московский троллейбус.
С чего начинался московский троллейбус.
Первый троллейбус вышел на улицы Москвы 15 ноября 1933 года. Новый вид транспорта быстро стал едва ли не самым востребованным и любимым горожанами, и все эти годы верой и правдой служил людям. Но, похоже, время его заканчивается. Портал iz.ru вспомнил о прошлом и настоящем городского транспорта в столице.
Неожиданный подарок Петра I
Необходимость в общественном транспорте появилась лишь после отмены крепостного права. Городское население стало стремительно расти. Соответственно увеличивались и размеры городов. Традиционные извозчики уже не справлялись.
В некоторых городах попытались использовать многоместные конные
В 1872 году в честь 200-летия со дня рождения Петра I в Москве решили организовать грандиозную политехническую выставку, для чего в Александровским саду, на Варварской площади и Кремлевской набережной возвели целых 86 павильонов. Большинство же гостей из Европы прибывало в город через только что построенный Брестский (ныне Белорусский) вокзал. Встал вопрос: как дальше быстро и комфортно транспортировать уважаемых иностранцев через всю Тверскую в центр города?
Выставка действительно получилась грандиозной — за три летних месяца ее посетили почти 750 тыс. человек. Большая часть экспонатов после закрытия мероприятия остались в Москве и стали основой для создания Исторического и Политехнического музеев. Конка, естественно, тоже осталась в наследство городу.
Новое средство передвижения прекрасно себя показало, и было решено расширить сеть
Характерно, что это были не просто коммерсанты, а весьма заметные и уважаемые в обществе персоны. Алексей Сергеевич Уваров — знаменитый археолог, основатель Московского археологического общества и один из инициаторов создания Исторического музея. Виктор Карлович
Новая компания стала именоваться «Первое общество
Сила электричества
Первые опыты по электрификации вагонов в Москве случились уже на излете XIX века. Проводило их то же «Первое общество» на трех специально выделенных экспериментальных участках. Результаты оказались чрезвычайно успешными, после чего на российских заводах фирмы «Сименс и Гальске» было заказано электрооборудование, а в Германии в городе Фанкельрид — новые вагоны.
Сеть росла постепенно — по мере электрификации линий конка заменялась трамваем. Выгода была очевидна как в цене, так и в скорости, ведь электрические вагоны разгонялись до 25 верст в час. Понятно, что лошадям такие скорости были не под силу.
Первое время ток подавался с Раушской электростанции, принадлежавшей «Обществу электрического освещения 1886 года», но ее мощностей не хватало, и вскоре было принято решение построить специальную электростанцию, ориентированную именно на питание растущей трамвайной сети. Местом была выбрана Болотная набережная одноименного острова, на берегу Обводного канала, или Канавы, как ее называли горожане. Это неподалеку от Малого Каменного моста на
Трамваи в городе единолично властвовали до 1930-х годов. После естественного упадка военной и революционной поры хозяйство было восстановлено и к концу 1920-х годов даже существенно расширилось. Но объективно трамваи не могли угнаться за ростом населения, и тогда было принято решение о строительстве метро. Одновременно бурными темпами развивался автомобильный транспорт, для которого трамвайные пути создавали существенные неудобства. Вот
Триумф импортозамещения
Первый отечественный вагон вышел на маршрут от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятского (метро «Сокол») 15 ноября 1933 года. Таким образом, Москва вошла в пятерку первых городов мира, которые проложили троллейбусную сеть, а первопроходцами выступили, в частности, Шанхай (1914 год) и Филадельфия (1923).
Первый образец именовался ЛК — сокращение от Лазарь Каганович, который был тогда одним из руководителей транспортной отрасли страны. Вагон имел кузов с деревянным каркасом и металлической обшивкой, а весил 8,5 т. Максимальная скорость достигала 50 км/ч. Внутренняя отделка салона была просто шикарной: 37 мягких кресел, зеркала, никелированные поручни, сетки для багажа. Под сиденьями были установлены электропечки. Двери открывались вручную: передние — водителем, задние — кондуктором.
Машины имели
Троллейбус оказался на треть экономичнее, чем автобус, и гораздо более приспособленным к новым городским условиям, нежели трамвай. Он был тише, быстрее, комфортабельнее, а главное, не мешал автомобилям. В итоге троллейбус стал быстро вытеснять трамваи с городских улиц и завладел большей частью электрических мощностей. Они, кстати, были общими.
Экономичный
Впереди планеты всей
Зато послевоенные годы стали временем полного и безоговорочного триумфа троллейбусов. Конечно, первыми в стремительно разрастающиеся Черемушки и Сокольники приходили автобусы. Но по мере прокладки электрических линий более экономичные «рогатые» машины их вытесняли. Новых трамвайных путей строилось мало, наоборот, многие демонтировались и заменялись на троллейбусные маршруты. Появлялись новые более комфортабельные и скоростные модели машин, количество парков увеличилось до восьми.
К началу 1970-х московская троллейбусная сеть достигла 1253 км и официально стала самой протяженной в мире! При этом она продолжала развиваться: в 1980-е троллейбусы доехали до Новогиреево, Ивановского,
Но безмятежная жизнь московского троллейбуса в обозримом будущем может закончиться — столичный департамент транспорта объявил о постепенном отказе от этого вида подвижного состава. На смену машинам, работающим от контактной сети, должны придти электробусы — электрические машины, работающие от аккумуляторных батарей. Считается, что они экономичнее и маневреннее на перегруженных улицах, к тому же отказ от троллейбусов позволит демонтировать провода. Впрочем, это еще отдаленная перспектива.
Отвечающий за транспорт заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил недавно, что город будет закупать по несколько сотен электробусов и постепенно заменять ими троллейбусы. Хотя пока мы видим явный приоритет автобусов, что точно не улучшает городской воздух. Но хочется верить, что это временно, а изменения оправданны и просчитаны. И всё же троллейбусы жалко: многим москвичам будет не хватать этого неторопливого, но такого родного и уютного трудяги, с которым у каждого горожанина связана масса воспоминаний. И пока совершенно не верится, что Садовое кольцо теперь будет обходиться без знаменитой «букашки» (неофициальное название троллейбусного маршрута «Б» Москвы).