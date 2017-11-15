Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Почему грипп непобедим
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Умерла актриса Вера Вельяминова
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
16Обрушение жилого дома в Ижевске
02:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В России окончательно запретили «легкие» сигареты

15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Как поясняет агентство ТАСС, производители обязаны перейти на выпуск нового формата сигаретных пачек.

Источник: Reuters

Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.

Читайте также
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки

Помимо этого, запрещается называть сигареты «с пониженным содержанием смол», «легкие», «мягкие», чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.

26 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Ранее в сентябре Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.

Дизайн пачек сигарет снова изменится
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Опубликованы записи переговоров Сечина и Улюкаева
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
«Ростех» объяснил, откуда дорогая квартира у сына Чемезова
В Зимбабве главнокомандующего войсками обвинили в госперевороте
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь