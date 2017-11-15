В России окончательно запретили «легкие» сигареты

Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.