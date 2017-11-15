Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Путину показали российский «умный» дом
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16Обрушение жилого дома в Ижевске
01:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли эффективное средство против рака

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ученые из Кардиффского университета нашли способ нахождения и уничтожения аномальных T-клеток, приводящих к развитию T-клеточной лифомы. Пресс-релиз исследования опубликовали на сайте MedicalXpress.

Источник: AP 2017

Лифома образуется из перерожденных иммуных клеток — лимфоцитов. Существуют два типа лимфоцитов: B-клетки и T-клетки. Последние разработки помогли найти способ излечить больного от B-клеточной лифомы, однако T-клеточная лифома остается одной из самых агрессивных и трудноподдающихся лечению форм рака.

Читайте также
Назван простой способ предотвратить рак груди

T-клетки борются с возбудителями болезней, используя рецепторы, состоящие из генов C1 или C2. В человеческом организме содержится примерно равное количество Т-клеток, как с генами C1, так и с генами C2. Если T-клетка переродится, то все раковые клетки будут содержать только один из этих генов.

Отмечается, что ученые смогли найти способ уничтожения раковых Т-клеток без повреждения здоровых. Например, если раковые Т-клетки содержат ген C1, то уничтожаться будут только клетки с этим геном, а лимфоциты, содержащие C2, останутся невредимыми. Такой метод позволяет человеку сохранить имунную систему.

Рак груди обсуждали на конференции в правительстве Москвы
Во время загрузки произошла ошибка.
18 октября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп под колпаком у Путина
В Европе 'вдруг открыли', что нацизм на Украине – не пропаганда РФ
Опубликованы записи переговоров Сечина и Улюкаева
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
«Ростех» объяснил, откуда дорогая квартира у сына Чемезова
В Зимбабве главнокомандующего войсками обвинили в госперевороте
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь