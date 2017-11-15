Ученые нашли эффективное средство против рака

Источник: AP 2017

Лифома образуется из перерожденных иммуных клеток — лимфоцитов. Существуют два типа лимфоцитов: B-клетки и T-клетки. Последние разработки помогли найти способ излечить больного от B-клеточной лифомы, однако T-клеточная лифома остается одной из самых агрессивных и трудноподдающихся лечению форм рака.

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T-клетки борются с возбудителями болезней, используя рецепторы, состоящие из генов C1 или C2. В человеческом организме содержится примерно равное количество Т-клеток, как с генами C1, так и с генами C2. Если T-клетка переродится, то все раковые клетки будут содержать только один из этих генов.