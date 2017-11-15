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03:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Трасса Хабаровск-Комсомольск закрыта для пассажирских автобусов

Циклон в Хабаровском крае смещается на север.

Источник: Reuters

Вчера, 14.11.2017 в 20.00, в связи с выпадением снега и образованием гололеда, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Движение будет ограничено до улучшения метеоусловий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Для расчистки привлечено 41 человек и 22 единицы техники.

Напомним, со вчерашнего дня закрыта для автобусов трасса Хабаровск-Чита, прекращено сообщение на паромной переправе Ванино-Холмск.

16 ноября циклон, по прогнозам синоптиков, уйдет в сторону северных территорий (Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, П-Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы). Пройдет сильный снег, на побережье Татарского пролива ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

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