Трасса Хабаровск-Комсомольск закрыта для пассажирских автобусов

Вчера, 14.11.2017 в 20.00, в связи с выпадением снега и образованием гололеда, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Движение будет ограничено до улучшения метеоусловий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.



Для расчистки привлечено 41 человек и 22 единицы техники.



Напомним, со вчерашнего дня закрыта для автобусов трасса Хабаровск-Чита, прекращено сообщение на паромной переправе Ванино-Холмск.



16 ноября циклон, по прогнозам синоптиков, уйдет в сторону северных территорий (Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, П-Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы). Пройдет сильный снег, на побережье Татарского пролива ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.