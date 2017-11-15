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02:42 (мск), источник: РИА Новости

На аукционе бриллиант весом 163 карата продали за рекордную сумму

ЖЕНЕВА, 15 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Украшение с уникальным безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата продано на аукционе Christie’s за рекордные 33,5 миллиона швейцарских франков (33,7 миллиона долларов), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Торги состоялись во вторник вечером в Женеве. В каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость ювелирного изделия. Оно ушло с молотка за 29,5 миллиона долларов и 4 миллиона комиссии.

Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным выставленным на торги камнем. Украшение было создано ювелирным домом «de GRISOGONO» в единичном экземпляре. Сам бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.

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Вторым уникальным лотом торгов стал розовый бриллиант весом в 19 карат «Великий Мазарини», который был продан за 14,3 миллиона швейцарских франков (14,5 миллиона долларов).

История камня уходит корнями в XVII век. Камень был найден в легендарных копях Голконда в Индии, где ранее были обнаружены алмазы «Кохинур», «Регент» и «голубой Виттельсбах». Первым владельцем бриллианта был французский кардинал Джулио Мазарини, он также украшал собой диадему второй жены Наполеона. В разное время камнем владели король Франции Людовик XIV, Наполеон, Наполеон III и король Карл X. В 1962 году камень был выставлен в Лувре, однако затем пропал из вида. В каталоге аукциона не было указано изначальной цены камня, но отмечено, что он принадлежит семье из Европы.

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5 октября© Ньюстюб
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