На аукционе бриллиант весом 163 карата продали за рекордную сумму

Источник: РИА Новости

Торги состоялись во вторник вечером в Женеве. В каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость ювелирного изделия. Оно ушло с молотка за 29,5 миллиона долларов и 4 миллиона комиссии.

Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным выставленным на торги камнем. Украшение было создано ювелирным домом «de GRISOGONO» в единичном экземпляре. Сам бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.

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Вторым уникальным лотом торгов стал розовый бриллиант весом в 19 карат «Великий Мазарини», который был продан за 14,3 миллиона швейцарских франков (14,5 миллиона долларов).