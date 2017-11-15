Австралийцы проголосовали на референдуме за признание гей-браков

Референдум не имеет обязательной силы, но премьер-министр Малькольм Турнбулл, когда стали известны результаты голосования, пообещал изменить законодательство страны до Рождества.

«Миллионы [австралийцев] сказали свое слово, и они подавляющим большинством голосов высказались за равенство прав на брак. Они сказали “да” справедливости, “да” супружеской верности, “да” любви. Теперь пришло время нам здесь, в парламенте Австралии, сделать свое дело», — заявил Турнбулл.

Турнбулл и ранее поддерживал легализацию однополых браков, но не все в его правительстве разделяют эту позицию.

Голосование проводилось по почте и продолжалось восемь недель. В нем приняли участие 12,7 миллиона человек, что составляет 79,5% избирателей.