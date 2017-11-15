14 супермаркетов Владивостока готовы снизить цены

Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провёл совещание по вопросам перезапуска и расширения программы «Город для людей». Специалисты управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока отчитались о выполнении задач, поставленных Алексеем Литвиновым на совещании по ценообразованию 9 ноября.

Так, проведен мониторинг цен по городу на товары первой необходимости, направлены предложения для участия в программе. На сегодня порядка 14 крупных супермаркетов откликнулись на предложение администрации Владивостока, два из них готовы стартовать уже в среду, 15 ноября. В рамках программы «Город для людей» торговые предприятия предложат покупателям целый ряд продуктов первой необходимости по ценам ниже существующих — такие товары будут обозначены желтыми ценниками с логотипом социальной программы «Город для людей».

В ходе совещания Алексей Литвинов подчеркнул, что в список товаров, которые будут продаваться в рамках программы, должны войти только качественные продукты, — это важнейшее условие участия в программе. Еще один критерий — уровень цен должен быть действительно ниже существующих и их необходимо контролировать.

В ходе совещания исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов поручил приступить к реализации программы в ближайшее время.

Напомним, 9 ноября в администрации города состоялось совещание по вопросам ценообразования на продукты питания во Владивостоке, где было принято решение возродить программу социальной поддержки населения «Город для людей». Программа действовала во Владивостоке с 2008 года, однако в последние годы была приостановлена ввиду отсутствия эффективного контроля за её исполнением. Как отметил Алексей Литвинов, несколько лет назад эта программа стала важной мерой социальной поддержки.