В Новосибирской области открывают охоту на лося

В этом году имена тех, кто получил путевки на отстрел копытных, впервые определил компьютер методом случайных чисел. Всего в Департаменте по охране животного мира выдали около 400 разрешений. Правила охоты остаются прежними. Нарушителей ждут крупные штрафы. Например, за косулю — от 60 до 100 тысяч рублей.