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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области открывают охоту на лося

Охоту на лося открывают сегодня в Новосибирской области. Она продлится ровно месяц. Напомним, сейчас в регионе продолжается сезон добычи косули, он также завершится 15 декабря.

Источник: Вести - Новосибирск

В этом году имена тех, кто получил путевки на отстрел копытных, впервые определил компьютер методом случайных чисел. Всего в Департаменте по охране животного мира выдали около 400 разрешений. Правила охоты остаются прежними. Нарушителей ждут крупные штрафы. Например, за косулю — от 60 до 100 тысяч рублей.

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