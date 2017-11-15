Приморцев напугал чёрный дым из объекта «Примтеплоэнерго»

Источник: Восток Медиа

Жители Находки забили тревогу по поводу выбросов чёрного дыма из трубы местной котельной. Социальные сети города заполнены фотографиями густого чёрного дыма из трубы одной из котельных «Примтеплоэнерго», находящейся в спальном микрорайоне города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию местной радиостанции поступило несколько возмущённых звонков от жителей улиц Ленинская, Владивостокская и Чернышевского. Люди возмущены страшной картиной, которую они наблюдали с 8 часов утра.

«Из трубы котельной “Примтеплоэнерго” валит черный дым. Такое ощущение, что началась война. Бельё стало чёрным, дышать в квартирах невозможно. Непонятно, кто отвечает за всё это безобразие», — возмущается жительница микрорайона Галина Веретина. Жители соседнего с котельной дома № 1 по улице Чернышевского рассказывают о регулярности таких выбросов.

«Мы живём рядом с этой котельной и такую картину наблюдаем периодически. Что у них там происходит непонятно — это или топливо некачественное завезли, или котлы барахлят. В итоге страдаем мы, невозможно форточку открыть. При этом, рядом с котельной располагается детский сад № 15», — рассказали люди журналисту РИА «Восток-Медиа».

Жители микрорайона обратились за разъяснениями в территориальный отдел Роспотребнадзора и в администрацию Находкинского городского округа. Сразу после звонков чёрный дым из трубы котельной прекратился. Сейчас чиновники выясняют точные причины возникновения дыма такого характера.