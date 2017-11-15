Приморцев напугал чёрный дым из объекта «Примтеплоэнерго»
Местные жители: такое ощущение, что началась война.
Местные жители: такое ощущение, что началась война.
Жители Находки забили тревогу по поводу выбросов чёрного дыма из трубы местной котельной. Социальные сети города заполнены фотографиями густого чёрного дыма из трубы одной из котельных «Примтеплоэнерго», находящейся в спальном микрорайоне города, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В редакцию местной радиостанции поступило несколько возмущённых звонков от жителей улиц Ленинская, Владивостокская и Чернышевского. Люди возмущены страшной картиной, которую они наблюдали с 8 часов утра.
«Из трубы котельной “Примтеплоэнерго” валит черный дым. Такое ощущение, что началась война. Бельё стало чёрным, дышать в квартирах невозможно. Непонятно, кто отвечает за всё это безобразие», — возмущается жительница микрорайона Галина Веретина. Жители соседнего с котельной дома № 1 по улице Чернышевского рассказывают о регулярности таких выбросов.
«Мы живём рядом с этой котельной и такую картину наблюдаем периодически. Что у них там происходит непонятно — это или топливо некачественное завезли, или котлы барахлят. В итоге страдаем мы, невозможно форточку открыть. При этом, рядом с котельной располагается детский сад № 15», — рассказали люди журналисту РИА «Восток-Медиа».
Жители микрорайона обратились за разъяснениями в территориальный отдел Роспотребнадзора и в администрацию Находкинского городского округа. Сразу после звонков чёрный дым из трубы котельной прекратился. Сейчас чиновники выясняют точные причины возникновения дыма такого характера.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что утром 14 ноября силовики задержали бывшего гендиректора «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву и трёх её заместителей. Вероятной причиной задержания стали нарушения при закупке автоматизированных модульных котельных.