Хабаровчане стали меньше пользоваться коммунальными благами

Источник: Восток Медиа

Хабаровчане снизили потребление коммунальных услуг на работе и дома. В муниципальных учреждениях и многоквартирных домах специалисты замечают экономию электроэнергии, холодной и горячей воды. Это влияет и на городской бюджет, и на состояние экологии в дальневосточной столице.

Сколько уже вложили денег и сколько готовы направить в перспективе казна и частные источники в повышение энергетической эффективности в Хабаровске, обсудили на комитете по городскому хозяйству. В рамках муниципальной программы городские энергетики уже потратили миллиард рублей. До 2020 реализуют ещё 3,4 миллиарда. Из бюджета на эти цели возьмут 145 миллионов рублей.

По словам чиновников, специалисты уже два года активно восстанавливают тепловую изоляцию на магистральных трубопроводах и ремонтируют котлы на ТЭЦ, а также проводят профилактические мероприятия с хабаровчанами.