Школа молодой семьи появилась в Хабаровске

— Изначально «Школа» начала работать в режиме онлайн на нашем интернет-сайте, а 18 октября открылась, так сказать, в «очном формате». В школу уже приходят молодые семьи, беременные женщины с мужьями, с ними проводятся различные мероприятия, которые направлены на сохранение репродуктивного здоровья. В этих школах принимают участие специалисты акушеры-гинекологи, терапевты, психологи, педиатры. Мы обучаем участников методам профилактики и борьбы с заболеваниями влияющими на репродуктивное здоровье, а также заболеваниям детского возраста; учим, как обеспечивать уход за детьми, в том числе и новорожденными; как должна вести себя беременная женщина для того, чтобы родить здорового ребенка. Главная цель — это мотивация на рождение здоровых детей, сохранение здоровья горожан и развитие семейных ценностей. В этом плане у нас очень большие планы, к примеру, собираемся развивать взаимодействие с ЗАГСами, наращивать работу с детьми, беременными женщинами и молодежью. Сейчас мы запускаем проект профилактических школ в образовательных учреждениях, — рассказала Татьяна Скорик.