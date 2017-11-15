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03:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Школа молодой семьи появилась в Хабаровске

Что представляет собой эта школа и зачем она нужна, рассказала начальник управления здравоохранения краевой столицы Татьяна Скорик (ВИДЕО).

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Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.

Управление здравоохранения Хабаровска представило спецпроект «Школа молодой семьи». О том, зачем нужна «Школа» и чему в ней можно научиться в интервью с ИА AmurMedia рассказала начальник управления Татьяна Скорик.

— Изначально «Школа» начала работать в режиме онлайн на нашем интернет-сайте, а 18 октября открылась, так сказать, в «очном формате». В школу уже приходят молодые семьи, беременные женщины с мужьями, с ними проводятся различные мероприятия, которые направлены на сохранение репродуктивного здоровья. В этих школах принимают участие специалисты акушеры-гинекологи, терапевты, психологи, педиатры. Мы обучаем участников методам профилактики и борьбы с заболеваниями влияющими на репродуктивное здоровье, а также заболеваниям детского возраста; учим, как обеспечивать уход за детьми, в том числе и новорожденными; как должна вести себя беременная женщина для того, чтобы родить здорового ребенка. Главная цель — это мотивация на рождение здоровых детей, сохранение здоровья горожан и развитие семейных ценностей. В этом плане у нас очень большие планы, к примеру, собираемся развивать взаимодействие с ЗАГСами, наращивать работу с детьми, беременными женщинами и молодежью. Сейчас мы запускаем проект профилактических школ в образовательных учреждениях, — рассказала Татьяна Скорик.

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