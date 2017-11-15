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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанка сыграла одну из главных ролей в клипе «Ленинграда»

Актриса Ирина Мартыненко стала «девушкой» Александра Паля.

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Хабаровчанка Ирина Мартыненко снялась в клипе популярной музыкальной группы «Ленинград» на песню «Вояж». Актрису пригласили сыграть роль девушки главного героя, вместе с которой он грабил банк, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Роль бандита исполнил Александр Паль, известный по фильмам «Горько!», «Ёлки 1914», «Хардкор» и другим картинам. На съёмках клипа песни «Вояж» группы «Ленинград» Ирина получила роль его возлюбленной.

«Саша — мой парень, я его девушка. По истории, мы грабим банк, и я умираю. На него находит депрессия: он не понимает смысла жизни, занимается расточительством, тратит все свои последние деньги — лишь бы хоть как-то заглушить свою боль», — рассказала корреспонденту агентства Ирина Мартыненко.

По словам актрисы, кастинга на эту роль не было. Продюсер клипа заметил Ирину, позвонил и пригласил на встречу. Девушка познакомилась с режиссёром, попробовала себя в паре с Александром, и после этого её утвердили. Актрису впечатлила команда, которая работала над проектом — это не только Паль, но и Илья Найшуллер, который ранее режиссировал фильм «Хардкор», телесериал «Барвиха» и клип «Ленинграда» «Кольщик».

«До этого я снималась в рекламе, в модельных клипах. Исполнила роль в клипе Kungs (молодой французский диджей и продюсер — здесь и далее прим. ред.) на песню This Girl (собрал больше 275 миллионов просмотров). Скоро выйдет ещё один классный проект, о котором я пока не могу рассказать», — поделилась Ирина Мартыненко.

В Хабаровске девушка училась на журналиста, затем поступила в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино». Ирина живёт в Москве, но путешествует по миру — в зависимости от того, в каких проектах ей предлагают роли.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в клипе «Ленинграда» на песню «Ты просто космос» также снялся хабаровчанин. Чтобы получить роль любовника главной героини, которую играет актриса Светлана Ходченкова, Антон Филипенко прошёл кастинг. Конкурентов, как сказал артист, у него было много, но в итоге предпочтение отдали ему.

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