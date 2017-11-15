Генпрокуратура назвала Приморье самым коррумпированным регионом ДФО

Источник: РИА "Новости"

Приморский край среди субъектов Дальнего Востока занял первое место рейтинга Генеральной прокуратуры РФ по коррумпированности регионов страны. За девять месяцев 2017 года здесь выявлено 38 фактов получения взяток, сообщает ИА REGNUM.

С большим отрывом на втором месте рейтинга Генпрокуратуры РФ находится Хабаровский край — 14 фактов получения взяток за январь-сентябрь 2017 года. Сахалинская область замыкает тройку с 10 фактами получения взяток.

На четвёртую позицию с 8 фактами получения взяток определили Якутию, Амурская область — 3 взятки, Магаданская область — 2 взятки, Камчатский край — 1 взятка.

Ни одного преступления по статье 290 УК РФ не было зарегистрировано за девять месяцев 2017 года на территории Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.