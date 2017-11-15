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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Конкурс детского рисунка «Дом моей мечты» проводит хабаровский Фонд капитального ремонта

Авторы лучших работ получат дипломы и ценные призы.

Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.

Конкурс детского рисунка «Дом моей мечты» проводит НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта». К участию приглашаются дети в возрасте до 14 лет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Фонда.

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» проводит краевой конкурс детских рисунков «Дом моей мечты!» Участниками конкурса могут быть дети в возрасте до 14 лет. Рисунки принимаются до 5 декабря включительно по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 714 или на e-mail: smi@fkr27.ru (цветное сканированное изображение работы).

По итогам голосования жюри будут отобраны три лучшие работы, авторам которых вручат дипломы и ценные призы. Кроме этого, на официальном сайте Фонда пройдет открытое голосование, победитель которого также будет награжден дипломом и ценным призом.

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