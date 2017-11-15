Две трассы в Хабаровском крае остаются закрытыми для автобусов из-за снега
Метеоусловия не позволяют и возобновить паромное сообщение с Сахалином.
Метеоусловия не позволяют и возобновить паромное сообщение с Сахалином.
Автобусное сообщение между Хабаровском и
Дорогу на Комсомольск закрыли вечером во вторник «в связи с неблагоприятными
Как сообщили корреспонденту агентства в
«Пока автобусы не выпускают на обе трассы —
По данным ведомства, для обеспечения безопасности на дорогах краевого значения организовано 11 пунктов обогрева вместимостью около 600 человек. Расчисткой полотна занимаются больше 40 человек и 22 единицы техники.