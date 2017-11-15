Две трассы в Хабаровском крае остаются закрытыми для автобусов из-за снега

Источник: Восток Медиа

Автобусное сообщение между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре ограничено — такое решение приняли ответственные службы из-за прошедшего в регионе снегопада. До сих пор не снят запрет на пассажирские перевозки на трассе, соединяющей дальневосточную столицу и Читу, а также на движение паромов по маршруту Ванино — Холмск.

Дорогу на Комсомольск закрыли вечером во вторник «в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением снега и образованием гололеда». Трассу Чита — Хабаровск, как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на время закрыли для пассажирского транспорта ещё раньше, как и паромное сообщение.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю, ситуация на дорогах остаётся сложной.

«Пока автобусы не выпускают на обе трассы — из-за состояния дорожного полотна. Сейчас его приводят в порядок. Ограничение движения паромов на переправе тоже действует из-за сложных метеорологических условий», — отметила сотрудник пресс-службы Екатерина Потворова.