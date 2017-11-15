Крымчане нарисовали природу для Хабаровского края

Краевой конкурс рисунков «Природа вокруг нас» вызвал интерес у разных субъектов России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в региональное управление лесами прислали более 100 работ со всей страны.

В конкурсе принимают участие воспитанники школьных лесничеств края и центров внешкольной работы вместе со своими педагогами и наставниками, целые классы под руководством учителей изобразительного искусства и дошколята. Основная цель — привить интерес детей к практической природоохранной деятельности и работе по изучению лесных экосистем.

«С 20 октября по 20 ноября в рамках Года экологии в Хабаровском крае управление лесами проводит творческий конкурс рисунков. До окончания конкурса ещё несколько дней, но уже сейчас количество работ достаточно большое — более 100. Примечательно, что участниками стали не только представители Хабаровского края, но и других субъектов страны — Республика Крым и Амурская область. После подведения итогов хотим сделать выставку», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист по связям с общественностью управления лесами правительства региона Эльза Трифонова.