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05:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Крымчане нарисовали природу для Хабаровского края

Более 100 детских работ поступило на краевой конкурс.

Краевой конкурс рисунков «Природа вокруг нас» вызвал интерес у разных субъектов России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в региональное управление лесами прислали более 100 работ со всей страны.

В конкурсе принимают участие воспитанники школьных лесничеств края и центров внешкольной работы вместе со своими педагогами и наставниками, целые классы под руководством учителей изобразительного искусства и дошколята. Основная цель — привить интерес детей к практической природоохранной деятельности и работе по изучению лесных экосистем.

«С 20 октября по 20 ноября в рамках Года экологии в Хабаровском крае управление лесами проводит творческий конкурс рисунков. До окончания конкурса ещё несколько дней, но уже сейчас количество работ достаточно большое — более 100. Примечательно, что участниками стали не только представители Хабаровского края, но и других субъектов страны — Республика Крым и Амурская область. После подведения итогов хотим сделать выставку», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист по связям с общественностью управления лесами правительства региона Эльза Трифонова.

Все работы посвящены одной из перечисленных тем: «Особенности природы родного края», «Лес без мусора», «Я говорю НЕТ лесным пожарам!», «Сохраним мир дикой природы». По завершению конкурса члены жюри выберут самые интересные работы, соответствующие критериям оценки и требованиям к конкурсным материалам.

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