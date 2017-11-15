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05:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Половина месячной нормы осадков выпала в Хабаровске с начала снегопада

По словам синоптика, вслед за этим циклоном может прийти еще один.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 768 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2017

В краевой столице с ночи 13-го по утро 15 ноября выпало 13 миллиметров снега — 54% от месячной нормы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«13 миллиметров — это даже не месячная норма. Снега выпало не так уж и много, бывает, что и больше за “процесс” выпадает, — говорит Галина Брынцева. — Мы ждем, что снегопад прекратится сегодня к вечеру».

По ее словам, в четверг, 16 ноября, в Хабаровск вернется солнце. Ясно будет и в пятницу.

«Ночные температуры будут −15…−20 градусов, а дневные [в четверг и пятницу] — от — 9 до -12 градусов. В субботу в город может прийти новый циклон», — добавила синоптик.

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Половина месячной нормы осадков выпала в Хабаровске с начала снегопада
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