Половина месячной нормы осадков выпала в Хабаровске с начала снегопада

Источник: AP 2017

В краевой столице с ночи 13-го по утро 15 ноября выпало 13 миллиметров снега — 54% от месячной нормы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«13 миллиметров — это даже не месячная норма. Снега выпало не так уж и много, бывает, что и больше за “процесс” выпадает, — говорит Галина Брынцева. — Мы ждем, что снегопад прекратится сегодня к вечеру».

По ее словам, в четверг, 16 ноября, в Хабаровск вернется солнце. Ясно будет и в пятницу.