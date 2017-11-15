В Красноярском крае без водоснабжения остались сотни квартир
Частный собственник в Березовке решил законсервировать скважины.
Частный собственник в Березовке решил законсервировать скважины.
В пригородном поселке Березовка более полутора сотен квартир в частном секторе остались без водоснабжения. Две скважины, некогда принадлежавшие СПК «Березовский, а после банкротства предприятия проданные в частные руки, 13 ноября были законсервированы.
О консервации владелец уведомил поселковые власти за несколько дней. Организован подвоз воды, но люди высказывают недовольство, поскольку привыкли к тому, что она течет из крана, пусть даже и не соответствующая гигиеническим требованиям.
Решение законсервировать скважины собственник обосновывает именно этим. Нет санитарной зоны: скважины первоначально были спроектированы для водопоя животных и находятся в непосредственной близости от производственных помещений для содержания коров. Лицензии на водоснабжение людей тоже нет и получить ее невозможно
Чтобы решить острую проблему с водоснабжением частного сектора, поселковые власти приняли решение проложить трубы и присоединить микрорайон к центральному водопроводу п. Березовка. Учитывая сроки проведения аукциона, это планируется сделать в начале января 2018 года.
Проблемы с питьевой водой в Березовке есть и в других микрорайонах. Администрация поселка разработала и внесла в генеральный план схему водоснабжения, предполагающую подключить весь поселок к сетям водоснабжения г. Красноярска. Для этого планируется проложить 15 км труб, в том числе и по дну реки Березовка. Потребуется порядка 200 млн. рублей. Учитывая, что бюджет населенного пункта — 60 млн. в год, рассчитывать приходится только на краевые программы.