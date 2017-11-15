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05:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выставка «Эхо 90-х» откроется в Иркутском областном краеведческом музее

Выставка «Эхо 90-х» начнёт работу 22 ноября 2017 года в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

Выставка посвящена девяностым годам России — непростому, но яркому периоду жизни страны. На выставке будут представлены экспонаты периода 90-х годов из фондов Иркутского областного краеведческого музея, а также предметы, собранные в рамках акции «Эхо 90-х».

Посетители увидят одежду, предметы быта, гаджеты того периода (пейджеры, первые сотовые телефоны, видеомагнитофон, кассетные плееры), игрушки, в том числе приставку «Дэнди», игру «Электроника», «Тетрисы», «Тамагочи», «Киндер-сюрпризы» и многое другое. На выставке будет работать игровая комната, где желающие смогут поиграть в игры 90-х годов того времени — «Денди», «Тетрис», «Морской бой», заполнить «Анкеты для друзей». Посетители также увидят фотоработы известного иркутского фотографа, члена Союза фотохудожников России Анатолия Бызова, иллюстрирующие жизнь иркутян в 90-е годы прошлого века.

Планируется проведение экскурсий, а также тематические занятия, игры и мастер-классы. Выставка будет работать до 1 марта 2018 года. Адрес: ул. 3-го Июля, 21Б (вход со стороны ул. 3-го Июля), тел. 259−821, 259−822.

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