Выставка «Эхо 90-х» откроется в Иркутском областном краеведческом музее

Выставка посвящена девяностым годам России — непростому, но яркому периоду жизни страны. На выставке будут представлены экспонаты периода 90-х годов из фондов Иркутского областного краеведческого музея, а также предметы, собранные в рамках акции «Эхо 90-х».

Посетители увидят одежду, предметы быта, гаджеты того периода (пейджеры, первые сотовые телефоны, видеомагнитофон, кассетные плееры), игрушки, в том числе приставку «Дэнди», игру «Электроника», «Тетрисы», «Тамагочи», «Киндер-сюрпризы» и многое другое. На выставке будет работать игровая комната, где желающие смогут поиграть в игры 90-х годов того времени — «Денди», «Тетрис», «Морской бой», заполнить «Анкеты для друзей». Посетители также увидят фотоработы известного иркутского фотографа, члена Союза фотохудожников России Анатолия Бызова, иллюстрирующие жизнь иркутян в 90-е годы прошлого века.