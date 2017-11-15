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05:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Циклон не привел к всплеску ДТП в Хабаровске — ГИБДД

По сравнению с прошлогодним снегом число аварий сократилось вдвое.

В Хабаровске снежный циклон не привел к увеличению количества ДТП на дорогах города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За сутки в Хабаровске зарегистрировано 55 ДТП с тремя пострадавшими. В основном аварии мелкие, которые возникли из-за несоблюдения дистанции. Если сравнивать с прошлым годом, когда выпал снег, то тогда мы регистрировали порядка 100 ДТП в сутки, — говорит сотрудник отдела пропаганды городского ГИБДД Юлия Трейгер. — Утром, 15 ноября в краевом центре было оформлено 6 ДТП.

Есть еще один момент, который надо учитывать и о котором хочется напомнить автолюбителям: в случае мелкого ДТП следует оформлять европротокол, не вызывая сотрудников ГИБДД. Это существенно экономит время и силы участникам аварии, не ведет к образованию дорожного коллапса в условиях циклона.
В ГИБДД водителям также советуют внимательней относиться к пешеходам. Сейчас на дорогах скользят не только машины, но и люди.

— При подъезде к пешеходному переходу автолюбителям следует быть бдительными, заранее тормозить, не пытаться проскочить. Сейчас дороги скользкие, тормозной путь увеличился, а из-за снега ухудшилась видимость. Так вот, чтобы избежать несчастных случаев, лучше проявить лишний раз повышенную осторожность, — отметила Юлия Трейгер.

В городской администрации отметили, что с приходом циклона горожане срочно меняют колеса на зимнюю резину. Напомним, что с приходом снега, сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать автолюбителей на летней резине на 500 рублей.

— В период снегопада сотрудники патрульно-постовой службы в большей степени нацелены на то, чтобы как можно быстрее оформить ДТП, чтобы в городе не возникло больших пробок. И высматривать «лысую» резину на дорогах сейчас нецелесообразно. Когда ситуация стабилизируется, начнутся мероприятия по выявлению автолюбителей на летней резине. Хотя в такую погоду на «лысой» резине даже из гаража далеко не уедешь, — сказала Юлия Трейгер.

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