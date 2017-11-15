Циклон не привел к всплеску ДТП в Хабаровске — ГИБДД
По сравнению с прошлогодним снегом число аварий сократилось вдвое.
По сравнению с прошлогодним снегом число аварий сократилось вдвое.
В Хабаровске снежный циклон не привел к увеличению количества ДТП на дорогах города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За сутки в Хабаровске зарегистрировано 55 ДТП с тремя пострадавшими. В основном аварии мелкие, которые возникли
Есть еще один момент, который надо учитывать и о котором хочется напомнить автолюбителям: в случае мелкого ДТП следует оформлять европротокол, не вызывая сотрудников ГИБДД. Это существенно экономит время и силы участникам аварии, не ведет к образованию дорожного коллапса в условиях циклона.
В ГИБДД водителям также советуют внимательней относиться к пешеходам. Сейчас на дорогах скользят не только машины, но и люди.
— При подъезде к пешеходному переходу автолюбителям следует быть бдительными, заранее тормозить, не пытаться проскочить. Сейчас дороги скользкие, тормозной путь увеличился, а
В городской администрации отметили, что с приходом циклона горожане срочно меняют колеса на зимнюю резину. Напомним, что с приходом снега, сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать автолюбителей на летней резине на 500 рублей.
— В период снегопада сотрудники